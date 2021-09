¡Se dieron con todo! Canelo Álvarez y Caleb Plant se van a los golpes en la presentación de la pelea | VIDEO

Canelo Álvarez y Caleb Plant comenzaron la gira promocional del combate del próximo 6 de noviembre en Las Vegas, combate donde los dos pugilistas buscan hacer historia, ya que está en juego la posibilidad de ser los primeros en ostentar los cuatro títulos más importantes del peso medio. Lo que nadie se esperaba era que en la primera rueda de prensa los boxeadores terminaran agarrándose a golpes en la presentación.

Durante la conferencia de prensa en Los Ángeles, los peleadores se dijeron de todo frente a la prensa e invitados, por lo que se calentaron los ánimos y terminaron dando un espectáculo un poco vergonzoso, ya que terminaron agarrándose a golpes antes de la contienda.

La pelea estaba un poco caliente previo a todo esto, ya que se tiene que recordar que en un inicio estaba pactada para realizarse en 18 de septiembre pasado, pero debido a problemas en las negociaciones se tuvo que pasar para el 6 de noviembre. Per gracias a esto se comenzó una lucha de declaraciones, donde el estadounidense aseguraba que el problema de no cerrarla en el mes patrio fue por el tapatío y sus planes personales.

Después de confirmarse la fecha, comenzaron las declaraciones para subir la temperatura de la pelea, misma donde Plant aseguró que iba a derrotar a Canelo, inclusive dejó claro que "Perro que ladra no muerde", situación que no fue del agrado de Saúl, quien confirmó que en ring va a demostrar su mordida.

Lo que no se sabe es si estas declaraciones fueron las culpables de hacer que los pugilistas perdieran los estribos durante la rueda de prensa de este martes en Los Ángeles o hay otro motivo detrás. Lo que quedó claro fue que ambos están listos para dejar todo en el encordado en la "Ciudad del Pecado".

¿Cuándo es la pelea?

Ahora solo queda esperar a que se termine la gira para promocionar la contienda del próximo 6 de noviembre, misma donde podríamos tener más sorpresas antes de la gran función en el mítico MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada y será transmitido por la cadena de DANZ.