Deja Pumas escapar triunfo ante Mazatlán

Los Pumas empataron esta noche 2-2 con el Mazatlán en la novena jornada de la Liga MX. En el Estadio Kraken, los dirigidos por Andrés Lillini registraron su cuarto empate en el Torneo Grita México A21. Con siete unidades, los felinos se posicionaron decimosextos en la tabla general.

En la primera mitad, al minuto 20, después de una prolongada revisión en el VAR, Erick Yair Miranda (árbitro central) marcó penalti a favor del equipo local. Camilo Sanvezzo definió con potencia al centro para superar al guardameta Alfredo Talavera y adelantar 1-0 al Mazatlán.

Luego de la anotación rival, el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recuperó el control del compromiso. Al minuto 34, tras un disparo al poste de Washington Corozo, Higor Meritao definió sin arquero en el área chica, sin embargo, el brasileño erró el disparo.

En la parte complementaria, la escuadra capitalina consiguió el tanto necesario para nivelar el marcador. Después de una pérdida de balón por parte de los sinaloenses, Juan Ignacio Dinenno registró su tercer gol en el torneo, tras vencer a Nicolás Vikonis con un disparo a segundo poste.

En la recta final del enfrentamiento (85´), José Rogerio De Oliveira remató dentro del área para concretar la segunda diana de los visitantes. No obstante, únicamente cuatro minutos más tarde, Daniel Guadalupe Amador consiguió la segunda anotación mazatleca para empatar el encuentro.

Los Pumas sumaron su tercer juego consecutivo sin victoria. Los siete veces campeones de la Liga MX sólo poseen un triunfo en el campeonato (Puebla, jornada 6). Por su parte, Mazatlán se mantiene en la decimoprimera posición en la clasificación, con 10 puntos en la campaña.

Monterrey vs Tigres, Cruz Azul vs Pachuca y Santos vs Puebla cerrarán la actividad de la novena jornada del Torneo Grita México A21. La siguiente semana (25 de septiembre), los de la UNAM viajarán a Nuevo León, donde se medirán ante los Tigres en el Estadio Universitario.