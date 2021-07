Padre gay salvó a un niño de morir en un orfanato, lo apoyó a ser atleta y hoy compite en Tokio 2020

Jordan Windle es un clavadista profesional que hará su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, no ha sido fácil, pues cuando era pequeño estuvo a punto morir en un orfanato, pero fue rescatado por Jerry Windle, un hombre gay que se convirtió en su padre.

El atleta representará a Estados Unidos compitiendo en la plataforma de 10 metros. No obstante, cuando apenas tenía un año y medio se encontraba al borde de la muerte en un hospicio en su natal Camboya, desnutrido y con infecciones. Su vida cambió cuando apareció su ángel guardián: su papá adoptivo.

Jordan y Jerry Windle. Foto: Instagram/jordanpiseywindle

Historia de superación

De acuerdo con el portal 'Today', Jerry buscó ser padre en la década de 1990. No obstante, su sueño no podía ser posible debido a dos motivos: era soltero y en esa época no existía el derecho a la adopción homoparental.

Un día, leyendo una revista se encontró con la historia de un hombre soltero que adoptó a un bebé en Camboya. El artículo contenía el número telefónico del servicio de adopción, llamó y preguntó si un hombre sin pareja podía adoptar en Camboya. Le dijeron que sí y viajó al país asiático.

Agradecido con su padre

Jerry Windle no sólo le salvó la vida a Jordan, sino que lo apoyó a ser todo un atleta, quien debutará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo viernes 6 de agosto. En declaraciones con la fuente citada, el clavadista de 22 años expresó el gran amor que siente por su padre.

"Soy clavadista gracias a mi papá. Sin él haciendo todos los sacrificios que hizo, sin su amor y apoyo durante todo el tiempo que hemos estado juntos, realmente no estaría donde estoy hoy. Tengo que agradecerle por todo, todos mis logros. Ha sido un viaje increíble con él".

Jordan Windle y su padre. Foto: Instagram/jordanpiseywindle

Por su parte, Jerry mencionó que aunque no será posible estar con él en Tokio debido a las restricciones por la pandemia de covid-19, sabe que su hijo sentirá todo el apoyo desde casa, en California.