Se intensifica la disputa en la Liga Mexicana de Beisbol

Un fin de semana cargado de actividad presentó grandes momentos en los parques de pelota. Con cerca del primer tercio de temporada regular, las 18 novenas de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) aceleran su ritmo en busca de imponer condiciones en la pelea por un boleto a los playoffs.

Los Pericos de Puebla fueron superados por los Bravos de León. A pesar de conseguir la victoria en el primer juego en el Parque Domingo Santana, los dirigidos por Tim Johnson revirtieron la serie; pese a ello, con ocho triunfos en sus últimos 10 partidos, poseen la mejor racha en la LMB.

Después de la caída de los poblanos, los Diablos Rojos del México acechan el liderato en la Zona Sur; los escarlatas se ubican en la segunda posición. Junto con los Piratas de Campeche, los capitalinos son el cuarto equipo con menos cuadrangulares permitidos en la campaña.

Por su parte, El Águila de Veracruz cortó su racha de siete derrotas consecutivas, al derrotar 6-3 a los Guerreros de Oaxaca en su tercer compromiso en el Estadio Eduardo Vasconcelos. No obstante, los jarochos se encuentran en antepenúltimo lugar de la división.

En la Zona Norte, unos reforzados Toros de Tijuana se mantienen como uno de los principales favoritos. La franquicia fronteriza registra el mejor récord en el circuito veraniego de México (11-4), después de cosechar dos victorias en el campo de los Sultanes de Monterrey.

Los Mariachis de Guadalajara amenazan con asaltar el primer puesto. El club tapatío se impuso a los Diablos Rojos en la Ciudad de México. El duelo inaugural entre ambos se convirtió en el encuentro más largo en la historia del Estadio Alfredo Harp Helú, al completar 14 episodios.

Finalmente, los Saraperos de Saltillo hicieron valer su localía para barrer a los Algodoneros de Unión Laguna, en el enfrentamiento entre coahuilenses. La plantilla comandada por Roberto Vizcarra escaló a la cuarta posición en la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Las siguientes series en la LMB comienzan este martes 8 de junio: Diablos Rojos vs Pericos, Leones vs Tigres, Bravos vs Mariachis, Guerreros vs El Águila, Saraperos vs Algodoneros, Acereros vs Generales, Rieleros vs Tecolotes, Olmecas vs Piratas y Sultanes vs Toros.

Por: REDACCIÓN

