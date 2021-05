¿Por maleta? Gerardo Martino explica las razones por las que no convoca a Chicharito

Luego de que desde su arribo al Galaxy de Los Ángeles, el delantero mexicano Javier “Chicharrito” Hernández, no tuviera un gran desempeño, durante esta temporada el ex futbolista del Real Madrid, ha sido uno de los elementos más destacados de la MLS, por lo que más de un fanático ha pedido que sea convocado al “Tri”.

Sin embargo, pese a los descensos de la afición, en la última lista de convocados dada a conocer por el entrenador de la Selección Gerardo “El tata” Martino, el nombre del tapatío no figura entre los delanteros a pesar de que en la liga de los Estados Unidos está posicionado en la cima de la tabla de goleo con siete anotaciones por encima de otros elementos como Raúl Ruidíaz y Gonzálo Higuaín.

Ante esta situación el propio Martino confesó los verdaderos motivos por los que el máximo romperedes de la selección no fue convocado para los duelos amistosos.

¿Por qué Chicharito no fue convocado?

Según lo revelado por el entrenador de la Selección Mexicana, pese a su buen momento, Javier Hernández no fue convocado pues en estos momentos, Gerardo Martino, ve a cuatro delanteros por encima de él, por lo que de querer estar en la selección Hernández deberá mantener el buen momento y aumentar su cosecha de goles lo más que pueda.

“Javier no está en esta lista porque optamos por otros delanteros centros, (...) Eso no significa que en otro momento no será convocado. (...) Javier con sus goles se ha destacado sobre los demás, pero también es bueno el comienzo de Jonathan y de Efraín comentó Martino en rueda de prensa.

Dejando de lado el tema de Hernández, el seleccionador mexicano manifestó su deseo por poder contar con Raúl Alonso Jiménez si este recibe el alta médica después de la fractura de cráneo que vivió el 29 de noviembre pasado en el juego entre Arsenal y Wolverhampton.

