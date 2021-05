Lainez es el referente del futuro para el futbol mexicano, afirma Andrés Guardado

Andrés Guardado visualiza el futbol como una alegoría del porvenir. Para el mediocampista del Real Betis de la Liga de España, la asistencia que le dio su compatriota Diego Lainez, con la cual volvió a marcar después de tres años, fue algo simbólico para el balompié mexicano.

Describió que este episodio de hace unos días, anotándole al Eibar, puede verse como un pase generacional, al tomar en cuenta que él lleva 14 años en Ligas europeas, y su colega poco a poco escribe su historia en el Viejo Continente.

“Cuando vine acá de joven éramos poquitos los que estábamos en Europa, hoy encontramos más mexicanos. Para nosotros, nuestro gran referente del futuro es Diego. Ese gol fue algo simbólico del veterano que, prácticamente tiene toda su carrera en Europa, junto a esa ilusión y futuro que vislumbramos con Diego”, contó.

En videoconferencia con medios internacionales, "El Principito", segundo futbolista con más presencias con México, consideró que al canterano americanista se le ha criticado en exceso por salir muy joven del país. Aseguró que es complicado adaptarse a una liga distinta como la española, pero Lainez ha sabido superar esas barreras.

Asimismo, dio los nombres de compatriotas que, a su evaluación, pueden dar el salto europeo. Entre ellos están Sebastián Córdova, del América, y Orbelín Pineda y Luis Romo, del Cruz Azul.

Durante esta campaña, Guardado y el Real Betis lograron ubicarse dentro de puestos para competencias continentales: actualmente son el sexto lugar de La Liga, con un total de 58 puntos. En este sentido, el seleccionado azteca dio crédito al trabajo del estratega chileno, Manuel Pellegrini, al saber llevar al club a los puestos europeos.

Por último, reconoció que se encuentra en el ocaso de su carrera. Si bien le gustaría disputar una quinta Copa del Mundo en 2022, sabe que está a expensas de su nivel deportivo, físico y el agrado del cuerpo técnico encabezado por Gerardo Martino.

“Voy a aguantar todo lo que pueda. A nivel físico, el futbol hoy en día es muy exigente. No es un secreto que, si alguna debilidad o déficit he tenido en mi carrera, son las lesiones musculares; y no sólo ahora, desde los 20 años padezco eso. Pero eso no me quita la ilusión de seguir unos años más”, concluyó.

Por J. Alexis Hernández

