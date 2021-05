Tarde redonda para Salvador de Alba

El piloto tapatío Salvador de Alba tuvo una tarde redonda al llevarse el primer lugar en las tres carreras estelares de la Súper Copa realizada este domingo en Óvalo de Aguascalientes que, ahora sí, lució con gente en las tribunas.

De Alba, junto con Marcos Marín al comando del Mercedes-Benz número 48, no tuvieron rival al frente luego de que los grandes favoritos Jaime Guzmán y Mario Domínguez no pudieron salir a la pista al no tener listo su auto que sufrió averías la tarde del sábado.

Además, Salvador subió al primer lugar del podio en la competencia de los Tractocamiones Freightliner tras agotadora carrera de 23 vueltas a la pista de 1,800 metros.

Durante la primera carrera de los Mercedes-Benz, el binomio ganador estuvo desde un principio al frente del contingente. La disputa fue por el segundo y tercer puesto que finalmente fue para Andrik Dimayuga con JuanMa González en el auto 67 y los Santos Zanella en el 44, respectivamente.

Para la segunda carrera, también el camino para “Copetin” De Alba y Marín fue sin obstáculos para cruzar primeros la meta tras una jornada de 43 vueltas a la pista que fue demandante para varios equipos que se quedaron en el camino.

Aquí también Dimayuga-JuanMa subieron en segundo lugar, pero la tercera posición fue para los Vallina en el auto 0, que les fue heredada en las últimas vueltas tras el abandono de Pepe Arellano.

La jornada no pudo ser mejor para Salvador de Alba quien, como señalamos, también se subió a los tractocamiones para dar batalla en la máquina 48, aunque tuvo gran rival en las manos de la poblana Majo Rodríguez quien entró segundo en el tracto número 7. La tercera posición fue para Enrique Baca en el tracto 28.

La próxima de la serie tendrá lugar en San Luis Potosí el próximo 20 de junio.

Por Gerardo Jiménez

