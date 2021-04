Pumas buscará la clasificación; Johan Vázquez pide respeto para el equipo

Johan Vázquez no se esconde tras la situación crítica que atraviesa Pumas, que podría quedar fuera de la fase final del Guard1anes 2021, en caso de un mal resultado este viernes ante Necaxa en la Jornada 14.

El defensa, que ha sido titular en los 12 encuentros del torneo en los que ha sido convocado, es considerado como uno de los mejores en su posición en el futbol mexicano y ha ganado cierto respeto con sus actuaciones.

Pero él está consciente de que en estos momentos lo más importante es el equipo y deja los halagos para segundo término:

“Pumas es un club grande y aquí lo que vale es la institución. Las estadísticas son una cosa y el juego otra. Al futbol no le puedes mentir, hay personas que me colocan en el mejor lugar, pero de eso tengo que darle las gracias al cuerpo técnico y compañeros, hay que tener humildad. Quiero ser feliz y demostrar mi calidad en la cancha”.

Vázquez considera que la tranquilidad y la paciencia serán claves para poder sacar un buen resultado en Aguascalientes: “Debemos respetar al rival, sí, pero jugar como si estuviéramos en el patio de la casa, y salir a hacer lo que nos pide el técnico. Nos quedan cuatro finales y sólo debemos pensar en ganar”.

El zaguero afirmó que no han respaldado con buenos resultados al cuerpo técnico: “Ellos y la directiva son los menos culpables. No se puede culpar al Profe (Andrés) Lillini, somos nosotros los que estamos mal. Aquí en México se van a la fácil, y los que jugamos somos los futbolistas. Él agarró al equipo en pocos días y nos puso hasta arriba. No lo hemos respaldado como se debe. Él ha sido como un padre para nosotros”.

Johan Vázquez se siente tranquilo con respecto a la selección olímpica y la posibilidad de refuerzos: “No me corresponde hablar de ello, Jimmy (Lozano) tiene la decisión, él sabrá lo que hace y buscará lo mejor. Yo estoy tranquilo porque he hecho las cosas bien”.

Por Oscar Zamora

