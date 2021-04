No estamos muertos; dice Andrés Lillini con respecto a Pumas en Liguilla

Pese a no estar satisfecho con el rendimiento de su equipo, el director técnico de Pumas, Andrés Lillini, destacó el carácter para empatar el marcador como local 2-2 ante Pachuca en la Jornada 13.

El entrenador cree que la oportunidad que tuvieron de igualar el partido en los últimos minutos, no la volverán a tener el resto del torneo.

“Ustedes saben que no festejamos empates. Da un poco de insatisfacción porque el partido se planteó para ganar, no para igualar, ni mucho menos para perder. En esta institución no podemos darnos ese lujo. No siempre puedes conseguir el resultado únicamente por garra, hay que hacer lo que se trabaja en la semana”, precisó.

El estratega argentino considera que hubo una mejoría notable con respecto al partido ante Atlético de San Luis, ya que considera que al menos en el primer tiempo tuvieron muchas posibilidades de anotar y posesión del balón: “Duele porque veníamos de 15 días de entrenamientos muy buenos, donde ya habíamos corregido ciertas cosas. Nos falta ese toque, ese pase final.”.

Minimizó las críticas al juego del conjunto universitario: “Esos que hablan de las formas deberían ser entrenadores. La única que conozco es ganar y hay que saberlo hacer. Lo demás son puras palabras”.

Lillini cree que aún pueden entrar a la fase final: “Estamos metidos, seguimos en la pelea, nos quedan cuatro finales y mientras haya la posibilidad, la pelearemos”.

De parte de Pachuca, el técnico Paulo Pezzolano calificó como “amargo e increíble” el empate que sufrió su equipo en los últimos minutos y afirmó que no se pueden cometer errores: “Ahora tenemos que ganar en casa a Puebla, sí o sí, porque podemos quedarnos fuera. No podemos dar ventajas”.

Por: Oscar Zamora

dhfm