¿Qué fue del Vampiro Canadiense? Enfrenta nueva lucha; es diagnosticado con Alzheimer

El Vampiro Canadiense, considerado uno de los luchadores más representativos de los años noventa, enfrenta una nueva lucha en su vida, ahora fuera del ring, ya que ha sido diagnosticado con Parkinson y principios de Alzheimer, luego de haber sufrido una fuerte lesión cerebral causada arriba del cuadrilátero.

Ian Richard Hodgkinson, su verdadero nombre, fue diagnosticado luego que su cuerpo comenzara a sufrir fuertes dolores y la pérdida de memoria. El luchador fue uno de los pocos extranjeros en ganarse el corazón de los mexicanos en la AAA y el CMLL, no obstante, alcanzar el éxito no le ha garantizado tener salud y ahora enfrenta las secuelas de su paso por el ring.

Hodgkinson, quien cumplirá 54 años el próximo 31 de mayo, aún se mantiene activo dedicado a otros negocios, muy lejos ya del cuadrilátero, en donde alcanzó el éxito hace casi tres décadas, fama que él mismo llegó a considerar como un proceso fuera de control y que lo condujo a sufrir depresión.

“Me impactó México de una manera que no es normal”

Ian Richard Hodgkinson declaró en una entrevista que su paso por México lo llevó a alcanzar una fama extraordinaria ya que lo impactó de una manera que no es normal: “Siento que no fue una fama normal, fue una cosa extraordinaria y fuera de control, porque yo soy un simple hombre que viene de Canadá. Fui un luchador, pero me impactó México de una manera que no es normal”, declaró en aquel momento.

Hoy, a la distancia, Vampiro Canadiense asegura que aquella fama que los medios le crearon: ser mujeriego, malhumorado y pretencioso, estaba muy lejos de la realidad, pero si reconoció que lo condujo a vivir una época de fama, dinero, drogas, alcohol, y muchas supuestas mujeres: “La fama es muy falsa, es una gran mentira, tienes que tener muchísimo cuidado”, aseguró en la entrevista.

Luego de su exitoso paso por los cuadriláteros conoció a Kitsu con quien tuvo a su hija Dasha, quien se convirtió en uno de sus principales motores para recuperarse, pero reconoció que tras su divorcio, y con las secuelas que le dejaron las fuertes lesiones en el ring, lo llevaron a sufrir depresión y a ver de cerca la la muerte. Ahora el Vampiro Canadiense regresa con “Combat Rock Radio”, un proyecto de radio que conducirá a través de Grita Radio en línea y que lo conecta con su nueva vida, en donde desea expresarse con la música e involucrarse mas como artista, reveló.

