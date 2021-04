Zinedine Zidane, el día que la magia se escapó y se agotó

Un día las piernas no dieron más y la magia dejó de fluir. El 25 de abril de 2006, Zinedine Zidane sorprendió al futbol y anunció su retiro como jugador a sus casi 34 años.

Todavía faltaba una historia más por escribir, la Copa del Mundo a celebrarse en Alemania un mes y medio más tarde. Pero el mediocampista no quiso esperar más y dio a conocer la noticia.

“Es sobre todo mi cuerpo. Me ha dicho que no podía seguir un año más. Hace ya dos temporadas que los resultados no acompañan. Cuando no se alcanzan los objetivos, te planteas preguntas”, dijo ese día un desmotivado Zidane en entrevista a la Cadena Plus de España, y la bomba explotó en los medios de comunicación.

En esa última temporada con el Real Madrid, la 2005-2006, anotó nueve goles en 38 partidos totales con 11 asistencias. El cuadro merengue terminó segundo de la clasificación, 12 puntos abajo del campeón Barcelona.

Además, el club había sido eliminado por el Arsenal en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, y a la famosa época de los llamados Galácticos, le quedaban muy pocos capítulos por escribir. Es indudable que un ciclo había terminado.

“Estoy cansado y decepcionado. No hemos cumplido con las expectativas. Tras el Mundial dejaré al futbol, ya no creo aguantar más, y por ahora no sé qué hacer. Estoy en una edad en la que cada vez es más difícil. No quiero volver a una temporada como las anteriores”, agregó el que durante cinco años llevo el “5” del Real Madrid.

Zidane, el Galáctico

Ese Zidane triste y cabizbajo de 2006 contrasta con aquel que llegó en 2001 a formar parte del cuadro merengue, luego de haber conseguido seis títulos con la Juventus. Por segundo año consecutivo, el presidente del club español, Florentino Pérez, dio un nuevo golpe sobre la mesa con la llegada del francés, después del polémico fichaje en el 2000 del portugués Luis Figo, procedente del archirrival Barcelona.

El “10” francés cumplió desde el primer año con las expectativas. Doce goles y 14 asistencias en 49 partidos totales, que fueron sellados con un título en la Liga de Campeones de Europa, tras vencer en la final 2-1 al Bayer Leverkusen, con una anotación de volea de Zizou, que hasta la fecha todavía se discute si es la mejor en la historia de la competencia.

En las cuatro temporadas siguientes que vistió de blanco, ya no hubo título continental, pero sí levantó cinco trofeos más con el club madridista, que con el tiempo incorporaría al brasileño Ronaldo Nazario y al inglés David Beckham como sus últimos grandes miembros de aquel histórico y mediático equipo.

El último partido en Madrid

Doce días después del emotivo y sorpresivo anuncio, Zinedine Zidane jugó su último partido como jugador del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, el 7 de mayo de 2006, en un empate 3-3 ante el Villarreal, donde el galo anotó el segundo gol.

Entre aplausos y diversas ovaciones, el galo agradeció emocionado las muestras de cariño que los aficionados le rindieron en las temporadas anteriores, e intercambió su playera con Juan Román Riquelme, mediocampista argentino con el que constantemente fue comparado por sus cualidades y visión de campo.

El verdadero adiós

Pese al cansancio y los estragos de la edad, Zizou encontró una última motivación durante la Copa del Mundo de Alemania, donde mostró varios chispazos dignos de sus mejores momentos, y sin duda, fue factor para que la selección francesa llegara hasta la final del campeonato enfrentando a Italia.

Antes del duelo final, dio dos partidos para la historia, en cuartos de final ante Brasil, y en semifinales frente a Portugal, donde anotó el gol del triunfo mediante un penalti.

La historia del partido por el título, el 9 de julio de 2006, es recordada por casi todos. Un triunfo en serie de penaltis para la Squadra Azzurra, tras un empate 1-1 en tiempo reglamentario. Y la última imagen de Zidane como jugador, ese cabezazo en el pecho a Marco Materazzi y su triste salida de la cancha tras ser expulsado. Algo que muchos aficionados no quisieran recordar.

Por Oscar Zamora

