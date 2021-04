Tokio 2020 ¿Los atletas en los Olímpicos podrán protestar hincándose como hacen otros deportistas?

A lo largo de los años, el deporte además de ser una demostración en la que los atletas compiten por demostrar quién es el mejor de cada disciplina ya sea individual o en equipo, también ha sido una plataforma en la que se han expuesto las realidades que muchas minorías sufren en todo el mundo. Así podemos recordar recientemente cuando todos los basquetbolistas de la NBA se hincaron como una forma de protesta contra el asesinato de George Floyd por abuso policial o cuando la NFL también se arrodilló en el himno nacional de Estados Unidos en una medida para mostrar su abnegación a los comentarios racistas que hizo el expresidente de la nación nortemaricana, Donald Trump.

Pues bien, se esperaba que los Juegos Olímpicos de Tokio fuera la primera ventana donde los atletas pudieran expresar su descontento con injusticias sociales, pero este día, el Comité Olímpico Internacional dio a conocer que quedan prohibidas las protestas y manifestaciones en los Juegos Olímpicos, incluso durante las ceremonias de medallas y competencias.

El presidente del COI, Thomas Bach, dijo a los periodistas que la junta ejecutiva del COI "aprobó por unanimidad" una recomendación de su propia Comisión de Atletas, que inició una revisión de 10 meses de las reglas de protesta del COI en medio de un movimiento de justicia racial generalizado en el mundo.

¿Cómo resolvió el COI?

Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión de Atletas, reveló la recomendación en una conferencia de prensa virtual el miércoles. La Comisión de Atletas compiló un informe de 42 páginas que describe su postura, que dijo que se basó en consultas y una encuesta a 3.547 atletas de todo el mundo. Pidió al COI que "aumente las oportunidades de expresión de los atletas durante los Juegos", pero que "preserve el podio, el campo de juego y las ceremonias oficiales" como libres de protestas.

Resultados

Según la encuesta, solo 1 de cada 7 atletas "considera apropiado que los atletas demuestren o expresen sus puntos de vista en el podio, en el campo de juego o durante la Ceremonia de Apertura", mientras que el 40% dijo que hacerlo "restaría valor a sus competencias olímpicas. experiencia / desempeño". El veintiséis por ciento dijo que expresaría sus opiniones a través de un gesto físico, mensajes en la ropa / brazaletes o una demostración unificada. Treinta y siete por ciento dijo que no se manifestaría en estos foros pero que no se opondría a que otros lo hicieran, mientras que el 19% dijo que no se manifestaría y no cree que sea apropiado que otros lo hagan tampoco.

Los atletas estadounidenses constituyeron el 7% de los atletas encuestados, solo superados por el 14% de China.

Noticias Relacionadas Tokio 2020: Por qué debes decir Juegos Olímpicos y no Olimpiadas

¿Qué dice la regla?

La Regla 50 del COI , que ha prohibido este tipo de manifestaciones durante décadas, ha sido objeto de escrutinio desde el asesinato de George Floyd en mayo pasado.

Desde entonces, el Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos ha pedido al COI que ponga fin a su prohibición de protestas y ha descrito su propio conjunto de reglas detalladas que permiten a los atletas manifestarse en apoyo de la justicia racial y social en las pruebas olímpicas .

Una amplia gama de atletas estadounidenses habían pedido al COI que aboliera la Regla 50 y permitiera las protestas de derechos humanos en los Juegos. Varios atletas olímpicos de EE. UU. Actuales y anteriores, incluido John Carlos, quien alzó su puño en un podio en los Juegos de 1968, expresaron estas opiniones a la Comisión de Atletas en una conferencia telefónica el año pasado.

AV