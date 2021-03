Habrá público en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco; estas son las medidas a tomar

Este martes, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores y el Director General del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza, se reunieron para acordar los estrictos protocolos sanitarios que tienen que seguir los asistentes a este torneo de tenis que se llevará acabo del 15 al 20 de marzo en Acapulco.

A través de redes sociales, el gobernador del estado informó que el aforo para el Abierto Mexicano de Tenis será del 30% y detalló que todos los asistentes deberán presentar una prueba negativa de Covid-19, la cual no deberá exceder las 72 horas y deberá estar avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario (Cofepris).

Asimismo, Astudillo Flores informó que el uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento y anunció que los eventos sociales y fiestas que se realizaban alrededor de este evento quedaron suspendidos para evitar aglomeraciones innecesarias.

Por su parte, el Abierto Mexicano de Tenis publicó el programa de seguridad que todos los asistentes al torneo deberán seguir durante la entrada, el desarrollo de los partidos y en la zona de comida.

En el programa de seguridad se indicó que las personas que adquirieron el abono para los 6 días del torneo deberán presentar una prueba al inicio y una más a la mitad del torneo.

El Abierto Mexicano de Tenis se llevará a cabo del lunes 15 al sábado 20 de marzo y contará con la participación de grandes tenistas de clase mundial como Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Diego Schwartzman y Milos Raonic.

Por su parte, el tenista español, Rafa Nadal, anunció que no participaría en esta edición del Abierto Mexicano de Tenis debido a que una lesión en la espalda le impide realizar el viaje, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de volver a Acapulco para la edición de 2022.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022", escribió Nadal en sus redes sociales.

Sostuve reunión de trabajo con Renata Burillo, presidenta de Grupo Pegaso y @raul_zurutuza, Director General del #AbiertoMexicanoDeTenis, para acordar los estrictos protocolos sanitarios y lineamientos con los que se pueda llevar a cabo este evento deportivo. pic.twitter.com/llJSB9E4ve — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) March 2, 2021

CBC