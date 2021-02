Super Bowl para 'dummies' Así podrás entender el juego SIN COMPLICACIONES

La fiesta del Super Bowl esta cada vez más cerca, por lo que si normalmente estas acostumbrado a no ver la temporada completa de la NFL o solo ves el espectáculo de medio tiempo, esa no es razón para no disfrutar del juego, es por eso que aquí te damos una pequeña guía para entenderlo de una manera muy sencilla.

El juego dura 4 cuartos de 15 minutos cada uno, pero el juego se puede prolongar hasta por 3 horas debido a la frecuencia con que el juego se detiene por cuestiones como: faltas (pañuelos), avances, retrocesos, y las revisiones de las jugadas.

Son 22 integrantes, por cada equipo 11 juegan en la ofensiva (los que se encargan de hacer puntos), y 11 en la defensiva (los que se encargan de evitar que les anoten puntos).

Antes de cada partido se tira un «volado» para que el equipo que gane el volado, elija si patea o recibe el balón -o sea, si empieza con defensa u ofensa-; el equipo que pierda elige su cancha.

Todas las jugadas empiezan desde la «línea de golpeo» («scrimmage»), donde se forman los dos equipos. El balón se coloca en el campo y el jugador denominado «centro» es quien inicia el saque, bajo las órdenes del «quarterback» o mariscal de campo.

El equipo defensivo se encarga de dar comienzo al partido con una patada – también conocida como kickoff– desde la yarda 30 para que así los atacantes atrapen el balón y comience su serie ofensiva.

Entre los 11 jugadores de cada equipo, se encuentra un mariscal de campo o «quarterback», quien es el que lanza el balón o se lo cede a un compañero (acarreo) para realizar una jugada que puede terminar en una anotación.

El campo mide 100 yardas y en cada jugada se busca avanzar 10 yardas. Cuando el equipo avanzan 10 yardas -o más-, se consigue el famoso “Primer down” o “Primera y diez”, que significa primera oportunidad para avanzar otras diez yardas.

Los equipos sólo tienen cuatro oportunidades para avanzar 10 yardas y conseguir otro down (posesiones); cuando un equipo no avanzó las diez yardas en sus primeras tres posesiones, utiliza la cuarta para dar una patada de despeje a la pelota. Así, aunque pierde la posesión, se asegura que el rival comience la suya lo más lejos posible. El equipo rival al obtener el balón obtiene sus primer down e inicia su serie ofensiva.

De esta manera se consiguen los puntos:

Touchdown: Es cuando el equipo recorre el terreno de juego y logra que un jugador llegue a la zona de anotación con el balón, sin que el balón toque el suelo o alguno de sus pies pise fuera del campo, o con sólo con romper el plano imaginario de la zona de anotación con el balón; de esta forma es como el jugador anota un touchdown. Da 6 puntos.

Puntos extras: Los equipos tienen dos opciones: Punto extra, que es cuando patean el balón y tiene que entrar en los postes, su valor es de 1 punto, o una conversión, que consiste en realizar otra jugada e intentar conseguir 2 puntos más.

Gol de campo: el pateador tiene que meter el balón en el poste. Da 3 puntos.

Safety: Cuando detienen a un jugador de la ofensiva en su propia zona de anotación. Da 2 puntos.

BGM