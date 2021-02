SHOW previo al Super Bowl LV: Cuándo y Dónde ver EN VIVO el concierto de Miley Cyrus

Como cada primer domingo del mes de febrero, se llevará a cabo la edición LV del Super Bowl, evento que no sólo definirá al campeón de la liga más importante de Futbol Americano, sino que también es un evento que esta lleno de sorpresas que no solo los aficionados del deporte disfrutan.

Entre los que destacan la participación de la cantante Miley Cyrus, quien compartió algunos detalles sobre participación a través de su cuenta de Instagram, en donde confirmó que estaría presente en el evento previo al encuentro deportivo.

En sus redes sociales señaló que se encuentra muy emocionada por este hecho y que presentará un show para los invitados de honor de la NFL antes del juego y para los trabajadores de la salud de Tampa, compartió junto a un póster donde aparecía con pompones.

La también actriz reveló que este será una colaboración con la popular red social Tik-Tok y se hará una transmisión en vivo para dar el “portazo” de salida, al resto de la ceremonia y el juego, el cual llevará por nombre “Tik-Tok Tailgate”.

Estos son los detalles:

Foto: Archivo/ Instagram

¿Dónde ver el concierto?

La joven de 28 años se mostró muy emocionada, pero no dio más explicaciones, sobre las canciones que interpretará, lo que si destacó es que se montará en el escenario a las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México y se podrá ver por la cadena CBS y en la plataforma TikTok.

H.E.R. cantará ‘America the Beautiful’; Jazmine Sullivan y Eric Church entonarán el himno nacional estadounidense; y el cantante canadiense, The Weeknd, será el headline performer del 2021 Pepsi Super Bowl LV Halftime Show.

BGM