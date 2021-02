Con paso firme, América vence a Pachuca en el Estadio Azteca

América se repuso del mal momento de la semana anterior y consiguió su quinta victoria consecutiva en el Estadio Azteca, tras vencer a Pachuca 2-0 en la Jornada 8, del torneo Guard1anes 2021, en la Liga MX.

El conjunto de las Águilas no pierde en El Coloso de Santa Úrsula con los Tuzos desde 2017, y no empezaba un torneo de liga con cinco victorias consecutivas en casa desde el Apertura 2013, cuando estaban Miguel Herrera y Álvaro Galindo en el banquillo, y llegó a la final frente a León.

Pese a que en los primeros minutos le costó trabajo penetrar a la zaga rival, el equipo azulcrema mostró cierta mejoría, sobre todo, en el manejo de la pelota, y tuvo llegada principalmente por los costados, pero no estuvo fino en el último toque.

Los medios de contención americanistas dieron un buen primer tiempo. Primero Richard Sánchez, al hacer el 1-0 al 28’, en un disparo lejano aprovechando la mala colocación del portero Óscar Ustari. Y al 41’, Pedro Aquino marcó el 2-0, en un remate de cabeza, en un centro del paraguayo.

El dominio local no cesó en el segundo tiempo y estuvo cerca del tercero, ante un equipo hidalguense desordenado, pese a la expulsión de Sánchez al 90'.

Con el triunfo, América llegó a 16 puntos, mientras que Pachuca sigue en el fondo de la tabla general con sólo tres unidades, luego de ocho fechas.

Número: 7, victorias seguidas como local de América en Apertura 2013

Número: 81, goles de América a Pachuca desde 1996

Número: 2, goles recibidos de las Águilas en el Estadio Azteca

Bullet: León, Necaxa y Cruz Azul serán los siguientes rivales del cuadro azulcrema jugando en casa.

Bullet: Richard Sánchez ha anotado en tres ocasiones con el club de Coapa

maaz