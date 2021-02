¿Castigo al AMÉRICA? FMF tendría respuesta al caso de Federico Viñas

El Club América ganó el sábado pasado en el Jalisco, pero Atlas busca apelar al artículo 48 del reglamento de la Liga MX, esto debido a que Federico Viñas no estaba en la lista de jugadores disponibles para el partido, pero si se presentó en la banca, inclusive saltó a calentar.

El delantero uruguayo no fue registrado para el partido en la perla tapatía, pero a pesar de esto si se presentó en la banca vestido como jugador elegible, por lo que la polémica en el palco de transmisiones, inclusive en la banca rival comenzó a darse desde los primeros minutos de juego. Para el segundo tiempo, Federico ya se encontraba en el palco de jugadores.

Tras una rápida investigación, las autoridades determinaron que el error fue del cuarto árbitro, Edgar Rangel, quien al percatarse de la presencia del joven ariete azulcrema, tenía que pedirle que se retirara de la banca, no que lo dejó todo el primer tiempo y fue el cuerpo técnico el que se percató del error y decidió mandarlo a la tribuna junto a los jugadores lesionados para la segunda parte.

¿Qué le harán Rangel?

La Comisión Disciplinaria sancionaría al cuarto árbitro por no mandar a Viñas al palco desde el inicio del partido, esto según un informe de Récord, donde indican que para evitar que se aplique la supuesta alineación indebida de las Águilas, misma que le daría los tres puntos a los Rojinegros, se terminaría sancionando al referee.

En caso de aplicarse esta sanción, los de Coapa no estarían recibiendo una por dejar al jugador durante los primeros 45 minutos, ya que el error no fue del cuerpo técnico, sino del árbitro que no revisó el registro y mandó al uruguayo a la banca por no estar en la lista.

Con los tres puntos obtenidos el pasado 20 de febrero, el cuadro azulcrema se colocó en el primer lugar de la tabla general con 16 puntos, por lo que a pesar de no gustar, Solari y sus muchachos estarían como súper lideres. Si se determina sancionar al club por alineación indebida y le quitan los puntos, se colocarían en segundo lugar, ya que lo dejarían con 13 unidades.

dza