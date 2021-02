Pumas debe responder, con o sin Dinneno, asegura Iturbe

Para Juan Manuel Iturbe, volante ofensivo de Pumas, el partido ante León este domingo podría ser el punto de inflexión que le falta al equipo para levantar su rendimiento en el torneo Guard1anes 2021.

El jugador paraguayo no ve el encuentro como una revancha de la final del torneo anterior, ya que considera que el cuadro esmeralda no pasa de igual forma por un buen momento, pero cree que es una oportunidad para recuperar el juego y el gol.

Pumas tiene cinco puntos en el presente certamen, mientras que el cuadro campeón del futbol mexicano cuenta con cuatro unidades, aunque con un partido menos que los universitarios.

El atacante ha sido titular en tres de los seis juegos del presente certamen.

“No estamos pensando en las fallas sino en las soluciones. Los equipos te plantean las cosas de otra manera, sobre todo cuando vienen a nuestra casa. El torneo pasado no sabían cómo jugarnos, ahora llegan más preparados. Hay que trabajar, no ha sido fácil”, aseguró el jugador.

Iturbe considera que han extrañado la ausencia de Juan Ignacio Dinneno, pero que independientemente de ello, les ha costado el tema de la definición en el último cuarto de terreno:

“En la semana trabajamos en ello, en concretar las jugadas. Hemos tenido variantes, lo hemos platicado, pero a la hora del partido, nos falla siempre como ese último toque para anotar”.

“Desafortunadamente, Juan se lesionó al inicio del torneo, es nuestro goleador, el hombre de área, siempre está ahí, por lo general no perdona y nos afectó que no esté, no hemos sabido sustituirlo. Esperemos que regrese pronto, ojalá sea para bien y nos ayude, pero debemos ser autocríticos y buscar salir de esto como sea”, agregó.

El sudamericano confía en que el equipo mejore y una de las soluciones es apoyar a los jóvenes: “Están poniendo mucho empeño, por algo el técnico (Andrés Lillini) los ha traído y puede que por ahí esté una de las soluciones”.

Iturbe no piensa aún en la renovación, pero aseguró que le gustaría quedarse: “No se ha dado hasta el momento un acercamiento o una charla, pero por supuesto que mi deseo es seguir en el equipo. Es cosa de sentarnos y negociar. Creo que ahora los directivos tienen cosas más importantes que arreglar y eso es entendible”.

Por Óscar Zamora

