‘Alacrán’ va por el nocaut contra Valdez

Por séptima ocasión, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt (37-1, 33 KO’s) expondrá el título Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El monarca hará su debut como estelar en Las Vegas ante Óscar Valdez y este martes garantizó que su esquina levantará los puños con contundencia.

“Estamos a días de esta gran pelea, la pelea 154 por un título mundial del CMB. Ya saben que con dos mexicanos en el ring el show esta más que garantizado y esperamos que sea un nocout de este lado. Sabemos que Óscar viene preparado, es un gran peleadora, pero voy a demostrar por qué llevo cuatro años como campeón con seis defensas exitosas”, expresó el cancunense Berchelt Cervera desde la ciudad estadounidense.

Aun cuando, por una situación con la caducidad de la visa, su entrenador Alfredo Caballero no pudo viajar con él, pero se espera su incorporación al equipo en estos días, el pugilista de 29 años confía en que la estrategia está lista para ganar sin necesidad de revisar las tarjetas.

Mientras el sonorense Valdez Fierro (28-0, 22 KO’s) de 30 años de edad, exCampeón Pluma de la OMB, hace su primer pleito en las 130 libras y también su primero por un título verde y oro.

“Desde que era niño soñé con esta oportunidad estar entre en la lista de las grandes leyendas como Alí, Tyson...esta pelea recordará las grandes funciones entre mexicanos como la Morales vs. Barrera, la Barrera vs. Márquez o la de Márquez vs. Vázquez”, dijo quien fuera olímpico en 2008 y 2012 y que llega hoy dirigido por Eddy Reynoso, entrenador de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Sin favorito

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se reservó de elegir un favorito.

“Nunca doy pronósticos porque soy aficionado. Disfruto las peleas y me gusta ver lo que pasa en el momento y cuando hay predisposiciones, se afecta. Mi papá (Don José Sulaimán (qepd)) decía: una buena pelea es como saborear un postre. A ambos los conozco desde hace mucho tiempo, los he visto crecer y es maravilloso ver con qué esfuerzo e ilusión llegan cada uno en busca de cumplir un sueño. Es muy emotivo”, consideró Sulaimán Saldívar.

Por su parte, David Picasso, Campeón Intercontinental Juvenil Pluma del CMB, parte del Equipo Caballero y ve en Berchelt a su favorito.

“Es un peleadorazo, pega muy duro, tiene mucha experiencia y creo que va q ganar contundentemente la pelea; ha habido una serie de victorias en el Equipo Caballero: de 10 peleas, se han ganado diez y confiamos en que la racha seguirá y se quedará su Cinturón”, expresó el pugilista y estudiante universitario.

Esta función debió realizarse el pasado 12 de diciembre, pero un mes antes, el monarca Berchelt se contagió de COVID-19 y ello implicó el aplazamiento de la función hasta febrero de este año.

Este sábado, a las 23:00 horas, tiempo del centro de México, desde el MGM de Las Vegas, Nevada, se realizará la velada que tendrá en Berchelt y Valdez a sus protagonistas. Ambos peleadores pasan por ahora un periodo de cuarentena, antes de realizar una última prueba PCR que garantice no padecer COVID-19 y así subir los escalones hacia el esperado duelo que, como boxeadores amateurs, no se realizó hace más de diez años y que hoy acapara los reflectores, en virtud de ser uno de los mejores pleitos que vivirá el ring en este 2021. El viernes se verán para subir a la báscula sin exceder los 58.967 kilogramos reglamentarios.

