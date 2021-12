Pasión y grito de guerra del Atlas: La historia del sonido del pianito

GUADALAJARA. Los ánimos del equipo rojinegro y de la afición dependen de las notas musicales que brotan de un piano infantil.

Andrés Cruz, apodado Junior, recuerda cuando tenía dos años y su padre lo llevaba de la mano a los partidos del Atlas, porque era el ingeniero de sonido. Son cuatro generaciones de su familia en La Fiel; la pasión por el equipo está en los genes.

Durante medio siglo, ha visto todos los duelos del club incluyendo prácticas. Es el ingeniero de sonido, desde 1988, tecladista y voz del Estadio Jalisco (2019).

Andrés recuerda que antes, en las bocinas, se escuchaba música de banda de artillería. Él empezó a tocar rock, pero un día le rondó una idea, sin imaginar que se volvería institucional.

“Me robé el pianito que le trajo el Niño Dios a mi hermano para inventarme un sonidito parecido al que usaban en el beisbol cuando anotan un homerun; fue en 1996. Me puse de acuerdo con una familia de la porra que no faltaba; les dije: ‘Cuando escuchen este sonido tun-tun-tun-tun-tatatatata, gritan: Zorros’. Ellos me dijeron: ‘No, mejor Atlas’. Y así fue, la gente se prendió. Gustó tanto que en cuestión de minutos todo el estadio se unía en una sola voz”, recordó.

El sonido del pianito se volvió una tradición rojinegra, como los colores o la playera, y se sigue tocando en vivo, con el mismo instrumento desde hace 25 años.

“Los otros no te dan ese sonido. Tuve que comprar uno igual y pagué ¡en euros! Lo encontré en Londres, para tener refacciones. Se registró la melodía, porque la pirateaban”, dijo Junior, quien ya está listo para tocar y alentar en la vuelta de la final, cuando Atlas reciba al León.

El marcador adverso 3-2 ante León es muestra de que hubo un par de fallas que no debieron ocurrir, pero en Atlas hay confianza de que van a revertir el resultado en la final de vuelta.

“Hemos vivido una gran transformación; cambiar esos momentos de sufrimiento, aprender a vivir con él, porque es parte del deporte, pero responsabilizarnos que pudimos haber traído más.

“Nos equivocamos, cometimos un par de errores que no se pueden hacer en una final. El Atlas es una institución que se tiene que acostumbrar a ganar en todo, sin importar si el torneo es nacional o internacional. ¡A lo Atlas! Se vale sufrir, pero con la responsabilidad de ganar siempre”, dijo José Riestra, presidente ejecutivo del Atlas.

Así, los Zorros pueden poner fin a una sequía de 70 años sin levantar la copa o seguir con el sufrimiento por más tiempo.

