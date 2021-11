Canelo vs Plant: ¿Quién es el favorito en las apuestas para el combate?

El pugilista Saúl “Canelo” Álvarez busca dominar la categoría de las 168 libras, por lo que podrá en juego los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al enfrentar a Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Para la pelea de este sábado 6 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el boxeador mexicano llega como el favorito para ganar dicho combate, al ostentar una marca 56 victorias (38 nocauts), una derrota, dos empates y 38 nocauts, busca su octava victoria consecutiva.

Si una persona apuesta por el mexicano tendrá una margen de ganancia del 10%, entonces si una persona pone en juego 100 dólares, en caso de que gane Canelo Álvarez obtendrá 110 dólares.

“Me gusta la idea de que mi rival tenga una mentalidad fuerte, pero yo me entreno de la misma manera para cada una de mis peleas. Al final del día trabajo para hacer historia y para que me pongan como uno de los mejores boxeadores en la historia y es lo que me motiva para seguir adelante”, dijo Álvarez en conferencia de prensa.

Si gana el combate el originario de Guadalajara, Jalisco, será el primer boxeador en la historia en tener todos los títulos en las 168 libras.

El pugilista estadounidense llega con una marca de 21 peleas ganadas (12 KO) y ninguna derrota. La pelea con Saúl será su tercera defensa el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"Canelo dijo que los mexicanos no se andan con juegos. Es bueno saberlo porque de donde soy tampoco nos andamos con juegos. Así que el sábado asegúrense de ver la pelea porque verán al primer campeón indiscutible de peso supermediano: Caleb Plant", aseguro el estadounidense.

En el caso de Caleb, el momio es de +600 (7.0), lo cual indica que si un aficionado apuesta 100 dólares por el estadounidense, podría obtener 700 dólares.

Hay también apuestas por la forma en la que el pugilista puede obtener la victoria, por ejemplo, si Saúl gana por KO entre el round 7 y 8, por cada dólar que se juegue, se pueden ganar 50 dólares.

¿Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant?

Día: 6 de noviembre.

Horario: la función comienza a las 19:00 horas, pero la pelea estelar sería a las 22:00 horas.

Lugar: MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas.

Canal: Azteca 7, aztecadeportes.com y ESPN

Bolsa a repartir: 50 millones de dólares.

SEGUIR LEYENDO:

Canelo Álvarez: Cuánto cuesta el outfit con el que llegó a Las Vegas el boxeador mexicano

Saúl "Canelo" Álvarez: Así es el interior de su lujoso jet privado, ¿cuál es su valor?

Éxito y gloria para México: ‘Canelo’ Álvarez en boxeo; ‘Checo’ Pérez en autos y Carlos Ortiz en golf