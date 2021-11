Checo Pérez dejará los autos, revela cuál será su futuro

Sergio “Checo” Pérez está firmando su mejor temporada en la Fórmula 1 con Red Bull, pero al mismo tiempo tiene claro que su carrera está cada vez más cerca de llegar a su fin, por lo que en esta ocasión, el tapatío confirmó que ya sabe que hará cuando decida poner fin a su etapa como piloto de la F1. Para sorpresa de muchos no estará ligado al mundo del automovilismo.

El mexicano reveló en una entrevista para “GQ” algunos de sus planes para cuando decida poner fin a su carrera dentro de los monoplaza, donde para sorpresa de mucho dejó claro que quiere estar fuera de los reflectores y del mundo de los motores, esto sin dar una fecha para su retiro.

“No, lo tengo muy claro. Me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores. Soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras. Me encantaría apoyar a nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad. Siempre he estado orgullosos de los pilotos mexicanos que me abrieron camino y dejaron huella y buscaré apoyar a los que siguen”, dijo Checo.

La actualidad de Pérez

El tapatío está cada vez más cerca de terminar una temporada más en el máximo circuito del automovilismo, su primera temporada con Red Bull, donde además de firmar la que será su mejor campaña desde que llegó a la F1, está disputando por entrar en el podio de los mejores pilotos, donde Max marcha primero para ser campeón del mundo.

Ahora, la misión de Sergio es ayudar a que Verstappen se quede con el título mundial ante un Hamilton que está presionando mucho en la recta final de la temporada. Por lo que no importa si el mexicano logra vencer a Bottas, quien le saca 13 puntos de diferencia, siempre y cuando Max se corone al terminar la campaña.

La F1 está cada vez más cerca de llegar a su fin en este 2021, esto debido a que solo faltan dos carreras por diputarse. La primera será en Arabia Saudita el próximo 5 de diciembre en la pista de Jeddah Corniche y la última del año será el 12 de diciembre en el Yas Marina Circuit de Abu Dabi. Se tiene que recordar que Checo ya tiene su contrato firmado para la temporada 2022 con Red Bull.

