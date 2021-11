Giuliana Olmos siente ventaja de jugar en casa el WTA Finals

La tenista profesional mexicana Giuliana Olmos se siente motivada de participar en el Torneo WTA Finals que se inaugura hoy en Guadalajara, con la asistencia de las mejores tenistas del mundo. Esta última semana ha sido redonda para los deportistas mexicanos como Saúl ‘El Canelo’ Álvarez en box, Sergio ‘Checo’ Pérez en automovilismo y Carlos Ortiz en golf; por lo que el ambiente de triunfo y el ánimo de los fanáticos, la emociona.

“En este momento le ha ido muy bien a todos los deportistas de México yo quería estar con los mejores, es bueno que nos haya ido bien a todos. No siento presión, es una ventaja jugar en casa. Para nuestro deporte y para el nivel del tenis en México va a ser algo increíble. Estoy muy emocionada por jugar, puede ser la única vez que llegue a las finales, lo quiero aprovechar, disfrutar este momento y hacer lo mejor que pueda”, expresó.

Su triunfo en Roma, Italia le dio la oportunidad de soñar con la oportunidad de estar jugando las finales en México. Olmos se siente hoy en el mejor momento de su carrera como deportista.

“Ha sido mi mejor año, tengo más experiencia y confianza en la cancha. Siento que voy mejorando mi tenis, estoy muy feliz con mi vida y eso me ha ayudado a jugar mejor. Terminar el año jugando aquí en México es como estar viviendo un sueño y va a ser algo muy divertido, quiero aprovechar cada momento y disfrutar a la gente que estará echándonos porras”.

La tenista mexicana se dice motivada por participar en este certamen (Foto: Mexsports)

Aunque por estrategia prefiere no concentrarse en sus rivales, ni en soñar con llegar a la final, ella solo quiere disfrutar el momento y cerrar el año feliz.

“Para mí lo importante es concentrarme en el partido que juego mañana porque es el siguiente partido y me quiero enfocar en el primero. Todas están jugando su mejor tenis. Quiero disfrutar el momento y divertirme en la cancha. La verdad nunca pensé que iba a llegar aquí, ni era una meta que tenía en mi cabeza al principio de año, cuando ganamos en Roma sumamos mucho y ganamos muchos puntos, ahí me di cuenta que estamos entre las primeras del mundo. Sólo queremos disfrutar cada semana y seguir mejorando. Estoy muy feliz, es más especial que una mexicana juegue en México, ¡lo logramos!”.

Las semanas de descanso que ha tenido la oportunidad de disfrutar le han permitido llenarse de ánimo y de fuerza para competir contra las mejores tenistas del mundo. Ella ya se considera triunfadora porque está segura que la gente que la conoció en la ocasión pasada que estuvo jugando en el municipio de Zapopan le posicionó entre las consentidas de la gente.

“A mí me encanta jugar en México y jugar con mucha gente. Me siento muy acostumbrada, me conocen un poco aquí y esa porra me va a ayudar, estamos muy listas y emocionadas para jugar”.

Sigue leyendo:

Jalisco albergará ronda final del torneo de tenis femenil de la WTA

Giulana Olmos se convierte en la primera mexicana en llegar a la final en el US Open

Tenista mexicana Renata Zarazúa apunta al Austrailan Open