Tenista mexicana Renata Zarazúa apunta al Austrailan Open

Renata Zuruzúa nunca imaginó vivir un cumpleaños en pista central Philippe Chatrier del Estadio Ronald Garros, pero el día en que celebró 23 años de vida, ese sueño irrealizable, con el mejor reparto, se volvió realidad. Renata rompió una sequía de 20 años sin ver una raqueta mexicana en el cuadro principal de un Grand Slam y en esa aventura y todo su proceso la acompañó su hermano Patricio.

“No me imaginaba un cumpleaños jugando en ese estadio…fue chistoso porque al llegar, el protocolo marcaba que te harían la prueba PCR cada cinco días y mientras me decían que conforme yo avanzara en el torneo tendrían que hacerme la prueba de nuevo, yo apenas pensaba ‘uy ojalá se diera que me la tuvieran que hacer otra vez’. Fue un cumpleaños especial”, expresó sonriente la jugadora.

Mientras el mundo vivía desaceleraciones y confinamientos por la pandemia del COVID-19, para Renata fue una oportunidad de potenciar sus máximas capacidades. Antes de iniciar la cuarentena, llegó hasta las semifinales del Abierto de Acapulco y entre las rivales más fuertes eliminó a la estadounidense Sloane Stephens y toda la buena racha, el esfuerzo y los dividendos de una carrera enfocada se potenció cuando su hermano Patricio se incorporó al cien por ciento en su proceso.

“Se vio mucho la diferencia. Desde que empecé a trabajar con él he tenido resultados muy buenos, creo que ha sido el factor más importante de mi carrera en estos meses y creo que es más por la confianza es mi hermano, me puede decir las cosas de frente, lo que funciona y lo que no, quizá con un entrenador es diferente, pero en lo mental el me ayuda mucho y se refleja en la cancha y en el juego”, consideró la jugadora, quien también estuvo en la academia del francés Patrick Mouratogolu, entrenador de Serena Williams.

Su hermano Pato fue más que un guía técnico, pues si bien muchos de los escenarios hasta los que llegó en Francia no estaban en sus planes, sí aparecía en la senda que quería transitar para mejorar.

“Para que este año fuera mi año, tenía en mi cabeza que ya quería dar ese salto, salir de los torneos chiquitos, que mi hermano trabajara conmigo, que supiera mis metas y prioridades; él me ayudó a guiarme por el mejor camino; hubo momentos difíciles de esfuerzos extras y él me motivaba aún más en los días malos”, compartió.

Pero todos los días malos se redujeron al momento en que llegó a la cancha principal que aunque extrañamente desierta, como medida de prevención contra el coronavirus, no perdió su mística y Renta le dio un sabor adicional. “Estaba muy nerviosa de llegar al estadio, en el primer set en especial se me fueron cuatro juegos y había muy pocos allí, entre ellos Santi (González, doblista mexicano) y claro que mi hermano, así que traté de imaginarme a la gente mexicana alrededor de mi hermano, como era en Acapulco, con su apoyo; es algo muy bonito el cariño de la afición de México, algo único que en ningún otro país entenderían”, explicó.

Después de vivir su primera clasificación al cuadro principal de un Grand Slam, Zuruzúa tiene la mira en una nueva meta: debutar en el Abierto de Australia, en busca de escribir una nueva historia para el deporte blanco nacional.

La tenista llegó hasta la segunda ronda del Roland Garros y de regreso a nuestro país, considera que, si las contingencias por la pandemia del COVID-19 le permiten, realizará dos torneos en Estados Unidos e iniciará su preparación para jugar en el Grand Slam de Melbourne.

“Mi calendario no cambia mucho, por lo del virus no hay muchos torneos, quizá juego dos en EU en noviembre y luego para mí lo más importante es prepararme lo mejor posible en Australia que es el primer Grand Slam, no hay muchas cosas planeadas son decisiones de último momento pero entrenaré para prepararme para esos torneos y hacer buena temporada. El trabajo que hago desde hace años se refleja hoy un poco más en mi tenis. He sido muy apasionada por mejorar cada día; el 2021 será un año importante, porque jugaré en Australia, no lo he hecho nunca y siento que me puede ir muy bien”, agregó la competidora, quien podría ser registrada para contender por el Premio Nacional de Deportes, en la categoría de Deporte Profesional.

Para la competidora de 23 años fue difícil viajar a Europa en plenas restricciones anti coronavirus, pero también regresar a nuestro país.

Hoy, continúa su preparación en busca de que los sueños que vislumbraba hace un año y que consuma esta temporada se conviertan en inspiración de los deseos de muchos más.

“Siento que simplemente es creer un poco más, que podemos lograr cosas grandes, la mentalidad de los mexicanos a veces es un poco debajo de los europeos o americanos y no debe ser así, si hacemos las cosas bien, si desde chico tienes las ganas de crecer, lo puedes lograr. Espero que este no sea el único resultado que los ponga felices, espero lograr muchas cosas más, tengo la confianza de hacerlo y estoy muy motivada”, garantizó la jugadora.

