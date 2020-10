Ante extinción de Fodepar, dejan solos a deportistas en su propia Comisión

Aunque la Comisión del Deporte del Congreso de la Unión convocó a parlamentos abiertos para defender la continuidad del Fondo del Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), este martes, en la votación en el pleno, los legisladores de esta comitiva votaron a favor de extinguir este y más de 100 fideicomisos.

Aunque manifestó en redes sociales no estar de acuerdo con lo que se vota en San Lázaro, Ernesto Vargas, presidente de la Comisión de Deporte en la Cámara de Diputados no se presentó en el pleno; mientras que el secretario de dicha junta, el morenista Erick Terrible Morales sí votó a favor de disolver los fideicomisos.

“Nuestro coordinador Mario Delgado hizo un compromiso con los deportistas que no pudo sostener porque el presidente (Andrés Manuel López Obrador nos pide que desaparezcamos estos fideicomisos para erradicar la corrupción y no podemos, no tenemos cara para decir nada porque se han visto a la luz propia que ha habido corrupción en el Fodepar”, argumentó el ex pugilista Campeón Mundial en cuatro distintas divisiones de boxeo.

A finales de junio y principios de julio, la Comisión del Deporte del Congreso de la Unión convocó medallistas olímpicos y paralímpicos, competidores en activo adaptados y convencionales, entrenadores y administradores del deporte a dos citas para que dieran a conocer el valor de este organismo en el desarrollo del deporte mexicano. El líder de la bancada de Morena Mario Delgado asistió a las videoconferencias y se comprometió a mantener el fideicomiso vigente; sin embargo, desde septiembre reviró el compromiso para manifestar que la cancelación de estos organismos públicos era inminente.

La Comisión del Deporte en San Lázaro está integrada por 32 legisladores, de ellos 15 votaron a favor de la extinción, otros 11 en contra, dos se ausentaron y cuatro se abstuvieron de emitir su voto.

Aun cuando el líder de su bancada es el impulsor de la iniciativa de extinguir más de 100 fideicomisos públicos, la diputada morenista María Isabel Alfaro, integrante de esta Comisión, votó en contra; también tres de cuatro legisladores del grupo parlamentario del PT que legislan en torno a deporte votaron en contra, entre ellos Ana Laura Bernal, suplente de Ana Guevara en el Congreso de la Unión, con sus compañeros Alfredo Fernat, Javier Zertuche; mientras la petista Nelly Maceda no votó.

Con voto en contra también se presentaron: Miguel Riggs y Martha González del PAN; Higinio del Toro y Alan Falomir de MC; así como Francisco Espinoza, Margarita Flores y Leónidas Cordova del PRI.

En esta Comisión no emitieron su voto: los panistas Elena García, Saraí Núñez ni Guadalupe Romo; mientras, además de la ausencia de Vargas Contreras, tampoco se presentó el morenista Efraín Espadas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó en conferencia mañanera de este martes, que aún sin la existencia de los fideicomisos se dotaría de recursos de manera directa y sin intermediarios a quienes eran beneficiarios de estos recursos públicos; señalamiento que reforzó el propio Mario Delgado; sin embargo, no se ha creado una legislación ni una normativa que de un seguimiento de los apoyos desde que se emiten hasta que son recibidos.

En febrero pasado tanto la Comisión Nacional de Cultura Física (Conade) y Deporte y como el Fodepar fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en la entrega y comprobación de apoyos que generan un desvío de recursos por más de 14.2mdp; además de uso de facturas falsas con posible daño al erario por 31mdp. Ante distintas observaciones de la SFP y la Auditoría de la Función Pública, la Conade removió de su cargo a funcionarios presuntamente vinculados a casos de corrupción.

El Fodepar se creó en 1998, durante la administración de Ernesto Zedillo, con Ivar Sisniega como titular de la Conade, como una estructura que brinda apoyo a los seleccionados nacionales, en estímulos económicos, compra de insumos o infraestructura, pago de viajes de competencia o campamentos o pago de honorarios de equipo multidisciplinario. Según sus propias cifras, en sus 22 años de existencia ha aportado en la obtención de 27 medallas olímpicas: cuatro oros, 11 platas y 12 bronces; a esta fecha tiene 788 beneficiarios y otorga becas vitalicias a 180 medallistas olímpicos y paralímpicos. Para el ejercicio 2020 se le asignaron 298 millones de pesos.

Por: Katya López

dhfm