Canelo Álvarez goza de la vida con más de 80 millones de dólares en lujos; estos son sus objetos más caros

Saúl “El Canelo” Álvarez actualmente es uno de los boxeadores más importantes del deporte mundial. El originario de Guadalajara apenas el pasado 29 de octubre reveló por medio de una foto que cumplió 16 años como boxeador profesional.

"Desde ese día me he subido 59 veces al ring, cada vez lo hago con la misma pasión y entrega. Este próximo 6 de noviembre no será la excepción", se puede leer en su publicación en redes sociales.

Por otro lado sabemos que el deportista mexicano a lo largo de estos años gracias a su trabajo ha logrado poseer una gran fortuna, la cual la ha gastado tanto en lujos y hasta para ayudar a la gente que se lo pide en redes sociales.

“El Canelo” quien al ser un gran amante de los relojes, carros y caballos, por lo que cada vez que puede se hace esos lujos. Por tal motivo a continuación te decimos a cuánto asciende su gran fortuna y cuánto ha gastado en sus más preciados objetos.

¿Cuál es la fortuna?

Según cifras reveladas por la revista Forbes, “El Canelo” posee una fortuna de más de 165 millones de dólares, la cual seguirá creciendo según estimaciones a unos 481 millones para el 2023, es decir un poco más de 2 mil 819 millones de pesos mexicanos.

De esta cifra probablemente tenga un poco más de 80 millones de dólares en grandes lujos, como lo son autos deportivos, relojes. mansiones, caballos y hasta un yate. Por tal motivo a continuación te hablamos de algunos de sus objetos más preciados.

Autos

Saúl Álvarez actualmente tiene en su cochera un Cadillac Escalade 2021, que tiene un costo de 100 mil dólares. También posee un LaFerrari, valuado en unos 2.8 millones de dólares. Además tiene un Bugatti Chiron azul que tiene un costo de 2,5 millones de dólares.

Relojes

El tapatío tiene un Submariner Date de Rolex, uno de los modelos sport más top de la marca. También cuenta con un Sky-Dweller de dial blanco y oro rosado de 18 quilates.

Yate

El boxeador mexicano tiene la fortuna de contar con un yate valuado en 60 millones de dólares.

Caballos

“El Canelo” tiene varios caballos pura sangre, los cuales cada uno ronda en 200 mil pesos mexicanos.

Casas

Saúl mandó hacer una réplica de una lujosa casa que vio en Estados Unidos, la cual construyó en Guadalajara, sin embargo se desconoce el precio de la misma. Hay que recordar que el próximo 6 de noviembre tendrá una pelea contra Caleb Plant en Las Vegas Nevada.

