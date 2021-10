Diego Córdova es líder de la etapa 6 de la Gira de Golf Profesional en León

Aprovechando la localía, Diego Córdova es líder único de la sexta fecha de la campaña 2021 de la Gira de Golf Profesional que tiene verificativo en el Club Campestre de León y que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos, en Guanajuato.

Córdova representante del club sede, firmó una segunda tarjeta de 67 golpes para acumular 133 impactos, 11 bajo par, uno de ventaja con respecto al venezolano Manuel Torres, el guatemalteco José Toledo y el mexicano Fernando López, líder de la primera ronda.

“Luché mucho la verdad, salvé un par en el hoyo uno lo cual me impulsó mucho para seguir adelante y hacer una ronda perfecta sin bogeys por lo que me sentí muy cómodo”, dijo Córdova quien buscará en “casa” su primera victoria en la Gira de Golf Profesional.

“Hay que aprovechar las líneas de tiro, las cuales un jugador que no es local no se atreve a pegarles, tengo que salir a aprovechar esa ventaja en este campo que conozco perfecto. Siento que la clave será tener paciencia, jugar como siempre lo he hecho y tener mucha confianza”, agregó Córdova Garza.

Por su parte, Fernando López, quien salió el día de hoy encabezando la clasificación general comentó: “Tengo que salir a jugar con la misma estrategia y darme muchas oportunidades para birdie. El día de hoy pegué un par de malos tiros que me costaron algunos bogeys, fuera de eso estuve relativamente bien”, dijo.

El actual líder del ranking, José Toledo, de Guatemala, buscará mañana su cuarta victoria de la campaña, mientras que el ex integrante del PGA Tour el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez, con un marcador de 145 impactos, uno arriba de par, no pasó el corte.

Acción Social

Desde sus inicios, la Gira de Golf Profesional visualizó la Acción Social como una herramienta de desarrollo personal, humano y social a través de la cual transmite los valores del golf y la solidaridad fundamentada en la buena voluntad y la pasión por servir a la sociedad.

En esta ocasión, la Gira de Golf Profesional dio inicio a un gran proyecto educativo que favorecerá a adultos trabajadores a quienes se otorgaron becas para que puedan concluir el bachillerato.

Los trabajadores del Club Campestre de León que recibieron la beca para concluir el bachillerato fueron: Jorge Luis Sandoval Lara, Silvestre Castillo Mena, José de Jesús Ramírez Huerta, Luis Eduardo Chávez y José David Torres Ramírez.

Clínica de Golf

Al término de la primera ronda, el golfista colombiano Camilo Aguado dio una clínica de golf a un grupo de 20 niños integrantes de la gira infantil y juvenil en la cual compartió algunos de sus secretos que lo han llevado a jugar en el PGA Tour Latinoamérica y el Mackenzie Tour.

