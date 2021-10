Alistan Field de lujo en gira de golf profesional

Después de tres meses de inactividad, regresa la Gira de Golf Profesional, único circuito de paga que se desarrolla en territorio nacional.

El magnífico trazado del Club Campestre de León, uno de los más importantes de la zona del bajío recibirá de jueves a sábado, la sexta fecha de la temporada 2021

de la Gira de Golf Profesional la cual contará con un field de lujo y con una bolsa a repartir de un millón 600 mil pesos.

El guatemalteco José Toledo, así como el mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez, número uno y dos, respectivamente, del ranking, estarán presentes en León, Guanajuato, así como el mexicano Juan Diego Fernández, quien participará en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, fecha del PGA Tour a

desarrollarse la semana entrante en El Camaleón Golf Club, de la Riviera Maya.

“Estoy muy contento de estar de nueva cuenta en México para una etapa más de la Gira Mexicana, es una gran plataforma para nosotros los profesionales en el continente. Espero tener una buena actuación y mantenerme al frente del Ranking”, dijo José Toledo.

Por su parte el ex integrante del PGA Tour, José de Jesús “Rodríguez” originario de Irapuato, Guanajuato comentó: “Estoy muy motivado para disputar esta etapa aquí en León, muy cerca de donde vivo, he entrenado mucho y espero que me salgan las cosas.

El Club Campestre de León fue inaugurado en 1958, y fue diseñado por Joe Finger; el trazado leonés sufrió un rediseño en 2008 a cargo de David Fleming. Es un campo de tipo semi ondulado, par 72 de 7 mil 152 yardas con pasto kikuyo en fairways y bent con poa en greenes.

Entre los jugadores que estarán participando en la sexta etapa de la campaña, destacan los poblanos Isidro Benítez, Jorge Villar, el tijuanense Armando Favela, el chihuahuense Oscar Fraustro, así como el estadounidense Josh Radcliff y el argentino Alan Wagner.

En el convivio

El equipo ganador del ProAm de la etapa 6 de la Gira de Golf Profesional, fue el encabezado por el profesional Aarón Terrazas y los amateurs Anita Carranza, Paty Hurtado y Edith López.

La segunda posición fue para los aficionados Joaquín Fox, Andrés Fox y Mauricio Santoyo además del profesional Gonzalo Rubio. Finalmente, el tercer puesto fue para el equipo del profesional José Toledo y los aficionados Mario Rubio, Roberto Navarro y Hugo Castillo.

alg

Sigue leyendo

Anuncian XXV torneo anual de golf del Country Club Culiacán y premios millonarios

Ejecutivo de United Airlines desapareció tras ir a correr: Lo encontraron muerto en un bosque un año después

Brooks Koepka confirmado para l World Wide Technology Championship at Mayakoba