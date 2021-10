Brooks Koepka cinfirmado para l World Wide Technology Championship at Mayakoba

Oficiales del torneo anunciaron hoy, que el estadounidense Brooks Koepka, ganador de cuatro Majors y No. 10 en el Ranking Mundial Oficial de Golf, competirá por segunda ocasión consecutiva en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, a celebrarse del 4 al 7 de noviembre, en el campo de golf El Camaleón, en Mayakoba.

Otras confirmaciones anunciadas el día de hoy, incluyen a su compatriota Scottie Scheffler, No. 24 del mundo y el irlandés Shane Lowry, quien ganó The Open Championship en el 2019.

“Nuestro field continúa fortaleciéndose a medida que nos acercamos a la semana del torneo”, dijo Joe Mazzeo, Director del Torneo. “Estamos muy contentos de que, por segundo año consecutivo, le daremos la bienvenida a Brooks a Mayakoba. Su participación nuevamente este año habla mucho de la hospitalidad que se brinda en México y la Riviera Maya y lo mucho que los jugadores disfrutan visitar México”, agregó.

Con estas confirmaciones, tenemos en el field a 11 jugadores dentro del top 25 en el mundo, incluyendo a los jugadores anunciados previamente a principios de esta semana: Justin Thomas (No. 7), Koepka (No. 10), Tony Finau (No. 11), Abraham Ancer (No. 12), Harris English (No. 14), Viktor Hovland (No. 15), Tyrrell Hatton (No. 17), Billy Horschel (No. 20), Patrick Reed (No. 23), Scheffler (No. 24) y Matt Fitzpatrick (No. 25).

El World Wide Technology Championship at Mayakoba contará con un sabor distintivo de la Ryder Cup, que se jugó el mes pasado en Whistling Straits, ya que 15 participantes competirán en la Riviera Maya mexicana.

Representando al equipo estadounidense que ganó el título están los jugadores English, Finau, Koepka, Scheffler, Thomas y el vice capitán Zach Johnson; mientras que el equipo de Europa estará representado en Mayakoba por: Fitzpatrick, Sergio García, Hatton, Hovland, Lowry e Ian Poulter, así como los vice capitanes Luke Donald, Graeme McDowell y Henrik Stenson.

Los 132 jugadores en el field tienen hasta el viernes 29 de octubre, a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, para confirmar su participación en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, así como pueden retirarse del torneo en cualquier momento.

