Presentan field con estrellas para torneo de golf profesional del PGA Tour en México

A sólo un par de semanas del aniversario número 15 del torneo World Wide Technology Championship at Mayakoba, evento oficial del PGA Tour, todo se encuentra listo para recibir el más fuerte field en su historia —con la confirmación de siete golfistas dentro de los 20 mejores en el Ranking Mundial, encabezados por el estadounidense Justin Thomas, actual 7 del mundo—, a celebrarse del 4 al 7 de noviembre, en el campo El Camaleón, en Mayakoba, Riviera Maya.

Este martes se realizó la conferencia de prensa de presentación del torneo encabezados por Joe Mazzeo, director del torneo, Matt Horner, vicepresidente ejecutivo de World Wide Technology y Agustín Sarasola, consejero de Mayakoba; además, de manera virtual Borja Escalada, CEO de RLH Properties y el campeón defensor del torneo, el noruego Viktor Hovlandm quien ya confirmó su presencia para buscar el bicampeonato.

Además de Thomas, que jugará el torneo por tercera ocasión en su carrera (2014 y 2020), los oficiales del torneo anunciaron hoy las confirmaciones de los estadounidenses Tony Finau (No. 11 en el ranking mundial), Harris English (No. 14) y Billy Horschel (No 20).

También estarán presentes las estrellas europeas, con el inglés Tyrrell Hatton, el español Sergio García, el inglés Justin Rose y el sueco Henrik Stenson que debutarán en Mayakoba.

Otros nombres confirmados son los jóvenes estadounidenses Matthew Wolff y Will Zalatoris que también competirán en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, Wolff lo hará también por primera ocasión en su carrera.

"Este field es muy emocionante", dijo Joe Mazzeo, director del torneo. “Se perfila a ser el mejor en la historia del torneo, con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos en el top ranking. Aunado a tener grandes competidores, contaremos con algunas personalidades realmente increíbles que harán que la competencia sea divertida y emocionante. Es una maravillosa manera de darle la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador titular World Wide Technology, y mostrar que Mayakoba y este torneo, son realmente especiales”, agregó.

Otros nombres importantes ya confirmados para competir el próximo mes, incluyen a los estadounidenses Rickie Fowler, Brandt Snedeker y Gary Woodland, así como el italiano Francesco Molinari y el inglés Danny

Willett. El torneo también contará con jugadores dentro de los 50 mejores del mundo, incluidos a Patrick Reed (EU), Matt Fitzpatrick (ING), Ryan Palmer (EU), Christiaan Bezuidenhout (RSA), Brian Harman (EU), Garrick Higgo (RSA) e Ian Poulter (Ing).

El norirlandés Graeme McDowell es uno de los 10 ex campeones del torneo que están confirmados para jugar, con Brian Gay (2008), John Huh (2012), English (2013), Charley Hoffman (2014), Pat Perez (2016), Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Brendon Todd (2019) y Viktor Hovland (2020).

Mexicanos confirmados

Del field de 132 jugadores que tomarán parte hay cinco golfistas nacionales encabezados por los dos actuales con estatus en el PGA Tour, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, así como Roberto Díaz, Juan Carlos Benítez y Juan Diego Fernández, ganadores de los clasificatorios que hubo en el verano.

La bolsa a repartir para el torneo será de 7.2 millones de dólares.