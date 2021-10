Golfista Juan Diego Fernández gana boleto para PGA Tour en Mayakoba

El golfista profesional Juan Diego Fernández, de la Ciudad de México, terminó con score de (-3), para ganar el UNIFIN Invitational at Mayakoba y asegurar su invitación para competir en la edición 2021 del World Wide Technology Championship at Mayakoba, del 4 al 7 de noviembre en el Campo de Golf El Camaleón, en Mayakoba, Riviera Maya.

“Feliz por haber calificado, el Camaleón es un campo que me gusta mucho, te pide ser muy preciso desde el tee y saber de dónde viene el viento,” dijo Juan Diego Fernández.

“Hoy jugó difícil (el campo), porque el viento que normalmente viene del este se empezó a mover en muchas direcciones lo cual hizo muy difícil dejar la pelota cerca del hoyo. En cuanto a mi golf, estuve en control de mis tiros de salida y no pegar ninguna bola fuera de juego hoy fue clave. Me sentí muy sólido sobre el green y nunca se me fue la cabeza que eso es muy fácil de hacer en este campo”, agregó.

Fernández de 31 años, hará su primera aparición en un torneo del PGA TOUR dentro de un mes.

24 golfistas mexicanos

Un total de 24 mexicanos, entre ellos, tres amateurs y 21 profesionales, jugaron 18 hoyos el día de hoy, bajo un clima cambiante entre soleado y algunas rachas de lluvia, típicas de la región. Después, 10 jugadores pasaron el corte y jugaron nueve hoyos más.

Manuel Barbachano, Nicolás Domínguez y Alejandro Fierro, son los amateurs en el field y son parte del programa Campeones UNIFIN; Barbachano de Mérida, Yucatán, fue el único que logró el corte y se colocó en la posición octava del tablero.

“Es una oportunidad gigante el ser parte del programa de Campeones UNIFIN, porque me da la oportunidad de venir a este tipo de eventos e ir a torneos internacionales, también el programa ayuda mucho en el tema económico, así que se los agradezco mucho,” dijo Barbachano. “Estar aquí, en este campo es algo impresionante y ser de los pocos amateurs que está jugando es una experiencia increíble,” agregó.

Además de la exención que otorgó el UNIFIN Invitational at Mayakoba, los finalistas repartieron una bolsa de 30 mil dólares de la siguiente manera:

1. Juan Diego Fernández (12,000 dólares)

2. Luis Felipe Torres (7,500 dólares)

3. Alejandro Villasana (5,500 dólares)

4. Cristian Israel Romero Sánchez (1,250 dólares)

4. Armando Favela (1,250 dólares)

4. Rodolfo Cazaubón (1,250 dólares)

4. Ángel Morales Hernández $(1,250 dólares)



dhfm