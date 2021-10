Juan Carlos Benítez, golfista poblano, gana boleto a torneo del PGA Tour

El poblano Juan Carlos Benítez se coronó este lunes campeón del Mayakoba Match Play presentado por UNIFIN, que otorga una exención para competir en la edición 2021 del World Wide Technology Championship at Mayakoba, del 4 al 7 de noviembre, en el Campo de Golf El Camaleón, en Mayakoba, Riviera Maya.

Benítez jugó la final contra Raúl Pereda, de Córdoba, Veracruz y después de un match muy reñido que los llevó a un hoyo de desempate, Benítez ganó en el primer hoyo extra.

“Fue un match cardiaco con Raúl,” dijo Juan Carlos Benítez. “Los dos jugamos un gran golf. Yo empecé muy bien el match, iba tres arriba y luego Raúl en el hoyo 9 me sacó una y me dio la vuelta. Él llegó ir dos arriba en el final, pero yo apreté y pegué un par de tiros muy buenos en el 15 y 17, metí los putts, y en el 18 los dos fallamos en el par y nos fuimos a playoff, pero un match muy bueno”, agregó.

Benítez, de 29 años, hará su primera aparición en un torneo del PGA TOUR cuando juegue en Mayakoba dentro de un mes.

“Competir junto a los mejores del planeta en el World Wide Technology Championship at Mayakoba, es para mí un sueño desde que tenía seis años”, dijo.

“Siempre he querido ser profesional de golf, es algo que disfruto muchísimo, es difícil, pero estoy muy emocionado de poder debutar en el PGA TOUR que es algo que siempre he soñado, estar al nivel de esos jugadores, no me toca más que seguir con mentalidad agresiva y venir a hacer un buen papel porque puede ser la puerta para muchas otras cosas. Debutar en el PGA TOUR en México, es algo que no sé ni cómo describirlo, es algo que todos los mexicanos soñamos y más en un campo como El Camaleón que está en perfectas condiciones. Gracias a Mayakoba, RLH Properties, UNIFIN y World Wide Technology, porque sin ellos nada de esto existiría, se los agradecemos a mil, gracias por invertir en el deporte y los felicito por hacer este tipo de eventos”, agregó.

Aunado a la exención que otorga el Mayakoba Match Play presented by UNIFIN, los cuatro semifinalistas se reparten una bolsa de 15 mil dólares.

Benítez recibió siete mil dólares, Pereda cuatro mil dólares, Luis Garza, de León, Guanajuato y Armando Favela, de Tijuana, Baja California, ambos se llevaron dos mil dólares, respectivamente.

Este martes, 24 jugadores mexicanos disputarán una exención para el World Wide Technology Championship at Mayakoba 2021. Jugarán 18 hoyos y pasarán los mejores 10 y empates a la segunda ronda de 9 hoyos. Habrá una bolsa de $30,000 dólares que se repartirá entre los cinco finalistas.