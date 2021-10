Desaparición del Fodepar provoca cambios en la Conade y el Comité Olímpico Mexicano

La eliminación del fideicomiso Fodepar causó la disminución de becas a deportistas (aun cuando casi todos compitieron en Tokio 2020); ese mismo reajuste exige mayor capacidad administrativa de las Federaciones Deportivas para solicitar recursos; además, la pandemia por COVID-19 aplazó los Juegos Centrocaribeños del 2022 al verano del 2023, a cinco meses de los Juegos Panamericanos, lo que provocó una estrategia distinta para conformar ambas Delegaciones Nacionales.

“Al eliminarse en Fodepar, no podíamos sostener el monto de beca. A todos los que calificaron se les dieron 30 mil pesos de beca mensual, pero concluidos los Olímpicos no había manera de sostenerlo y se hizo el reajuste; no es que no se quieran dar becas, es el reajuste. Ya se mandó a la Secretaría de Educación Pública la propuesta de reglamentación del proyecto de becas y de ser aprobado se aplicará desde enero de 2022”, expresó Guevara Espinoza, quien este martes acudió como invitada a la primer reunión de trabajo de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura.

Marijose Alcalá, primera mexicana Campeona Mundial de Clavados, preside esta Comisión. “La familia del deporte busca soluciones sin pelear. El presupuesto nunca es suficiente para el deporte, pero queremos fortalecerlo y pelearemos porque se incremente”, expresó Alcalá.

Elecciones en Comité Olímpico Mexicano

En la segunda etapa de este sexenio, llega no solo el cambio en el Poder Legislativo, habrá además en noviembre un proceso electoral en el Comité Olímpico Mexicano y formalmente iniciará el ciclo olímpico hacia los Juegos de París 2024.

Rumbo a la justa francesa, en 2023 se empalmarán los Juegos Centrocaribeños y Panamericanos, por lo que a la justa regional se mandarán una Delegación nutrida mayormente con talentos juveniles

“Queremos suprimir y reconfigurar el criterio de competencia; por el reajuste del COVID-19 van a estar muy cercanos ambos Juegos y por eso le queremos dar prioridad a que allí (Centrocaribeños) compitan los juveniles, no es una cerrazón, sino teniendo en cuenta que ambos Juegos casi se empalman”, agregó la ex velocista sonorense, quien recalcó que si bien los estímulos económicos de 240 mil pesos para todos los participantes en Tokio 2020 ya se entregaron, aún están pendientes los premios a los medallistas de la magna justa, mismos que van de 3 mdp al oro, 2 mdp a plata y 1 mdp a bronce y que, según la medallista olímpica, se entregarán a principios de noviembre.

