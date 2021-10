Laura Galván: Del rancho al Olimpo

Con cada zancada traza una estela que abre camino a nuevos sueños. Hace más de dos años, Laura Galván dejó atrás su trabajo como Ingeniera en Alimentos en Estados Unidos, dejó también el patrimonio que poco a poco construía y ‘lanzó al aire’ la moneda de su destino hacia un rumbo nuevo; salió de la certidumbre en su desarrollo laboral, hacia la aventura vacilante de crecer sobre el tartán y contra el tiempo.

En solo dos años, Laura ha hecho más de lo que cualquier sueño estuviera a su alcance: es la actual Campeona Panamericana de 5,000m y recordista mexicana tanto de esa prueba y de 1,500m. Cumplió la meta y debutó en unos Olímpicos, pero su camino apenas inicia y su meta es que su experiencia ilumine el corazón de más niños y jóvenes en nuestro país.

“Mi historia, como niña de una comunidad muy pequeña en México, espero pueda demostrar que con trabajo duro se puede llegar y los sueños se logran. En mi comunidad me reciben pequeños con esos ojos de ilusión…me recuerdan mucho a mi y sé que en México y en mi tierra, aquí en La Sauceda, hay mucho talento y muchas ganas de crecer, pero hay que mostrarles un camino y espero en algún momento ayudarles a crecer”, comentó Galván Rodríguez.

Laura fue la única atleta del país clasificada a dos eventos atléticos en Tokio 2020. Compitió tanto en 1,500m como en 5,000m. En la última rompió el récord mexicano y quedó a 0.62 segundos de la final.

“Me siento contenta. Di mi mejor versión en las condiciones que había y logré mi mejor forma deportiva”, expresó la nacida en La Sauceda, Guanajuato.

Laura nació en una comunidad del Bajío con apenas 5 mil habitantes que conecta a la capital del estado con San Miguel de Allende. “Tenía 10, 11 años cuando en mi primaria mi maestra de educación física, Maricela Herrera, vio cualidades en mí y pude ganar en la escuela y luego competencias rurales; ella me introduce con mi entrenador Cecilio Blancarte, también maestro de educación física que labora con tres escuelas, una en un rancho; él me entrenó hasta que me ofrecieron una beca en Estados Unidos.

El deporte le abrió las puertas a una nueva vida. Entrenó y estudió en la Universidad de Kansas, se graduó en Ingeniería en Alimentos y trabajó en ello por tres años. “El destino me fue guiando, solo me enfoqué en la rutina diaria: entrenar y competir. El destino me ha llevado, pero la constante es que no he dejado de trabajar a diario, me ha tocado escuela, trabajo y deporte”, agregó Laura, pero la añoranza por el atletismo y por su tierra la hizo regresar en busca de nuevos sueños.

La fondista llegó casi con sus propios medios a Tokio 2020 y hacia París 2024 sabe que el camino será más exigente.

“El objetivo es el siguiente año (2022) es competir al nivel de Olímpicos en Europa ante africanas y europeas, si no me fogueo con ellas difícilmente a la primera me va a salir una estrategia al nivel que ese ritmo de competencia exige. Es un factor que consideramos en definitiva”, expresó Lara Esther, que mantiene las esperanzas por tener patrocinios que la apoyen y dar zancadas más amplias y veloces, con un paso que la lleve a cumplir este nuevo reto.

SU FRASE

“Si no lo intentas no vas a saber que es posible”, Laura Galván, Olímpica Mexicana

LAURA ESTHER GALVÁN RODRÍGUEZ

5 de octubre de 1991

La Sauceda, Guanajuato, México

Deporte y disciplina: Atletismo, 1,500m, 5,000 m y 10,000 m

Logros: Campeona Panamericana en 5,000 m, posee los récords mexicanos de 1,500 m y 5,000 m. Única mexicana clasificada a dos eventos atléticos en Tokio 2020.

Más sobre ella. Desde 2019 es Marinero. Su hobbie favorito es cuidar plantas, su centro de entrenamiento en especial es la Sierra de Santa Rosa y el Macrocentro Deportivo de Valenciana.

3 Veces ha roto el récord mexicano de 1,500 m

2 Veces rompió el récord de 5,000 m en 2021

EL DATO

Entre 2019 y 2021 Laura Galván ha mejorado los récords mexicanos en cuatro distancias diferentes. Hoy posee los registros de las pruebas olímpicas de: 1,500m (4:08.14) y 5,000 m (15:00.16); además en dos distancias no olímpicas: la milla (4:41.89) y 3,000 m (8:49.74), ambos hechos en 2020.

LE BAJAN LA BECA

La atleta guanajuatense de 30 años reconoció que Conade ya le avisó que le reducirá su beca –sin saber aún el monto final– y, lo peor, que no le han depositado desde hace mes y medio.

FOTO MEXSPORT

MAAZ