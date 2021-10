Úrsula Sánchez, campeona centrocariobeña, apoya reducción de becas deportivas

La Campeona Centrocariobeña Úrsula Sánchez fue la mejor mexicana en el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al cruzar la meta en 2:45.45, para el sitio 64 de 88 participantes y aunque también padeció la reducción de su beca deportiva y le duele este cambio, está de acuerdo en que era un ‘mal necesario’.

“Muchas cosas no se sabían, otras se ocultaban”, comentó al saber de becas superiores a 100 mil pesos que recibían mensualmente deportistas que no fueron a Juegos Olímpicos. “No está mal que lo ganen, pero que se lo ganen. Estoy consciente y estoy a favor. Lamento que fuera ahora a nosotros que nos tocara esta reducción, pero es una buena idea que no se le den becas a personas que no lo merecen, que realmente se lo den a quienes trabajan por ello. Así como nos redujeron, la beca puede volver a subir, pero hay que trabajar y estoy de acuerdo en que debamos tener un nivel para tener más beca”, expresó Sánchez González.

“Me da tristeza, pero a mí el dinero nunca me ha detenido. Sigo trabajando, hago lo que amo y me gusta mucho hacerlo. Lo que venga y tenga lo agradezco”, agregó Sánchez, quien asistió a la presentación de medalla y playera del Maratón CDMX y modeló la prenda roja que se usará en el 42k de este 28 de noviembre.

No defenderá su título

Úrsula brilló con su primer podio del ciclo olímpico al ganar oro en 10,000m de los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla 2018; la justa regional más antigua del mundo se reanudará en San Salvador 2023, pero la fondista no irá a retener su cetro, por una petición de la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“No tendré participación en Centrocaribeños. No nos lo permite Conade porque serán solo para jóvenes, sí iré a Juegos Panamericanos, buscaré clasificar a ellos, pero los Centrocaribeños son un objetivo para los juveniles y nuevos talentos. Se le va a dar oportunidad a los jóvenes de competir allí, en busca de estar al nivel que tenemos los élite. Hay mucha capacidad, hay jóvenes que a lo mejor nos igualan y me parece bien que sea así para que eso nos obligue a prepararnos mejor”, compartió la corredora que el pasado 15 de septiembre cumplió 33 años de edad.

Aunque no tiene en la agenda los Centrocaribeños del 2023, con meses de diferencia se realizarán los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023 , que se realizarán menos de tres meses después que la justa salvadoreña.

A la conquista del Viejo Continente

Úrsula ya enfila la mira hacia la campaña 2022, donde son dos los eventos más importantes: el Campeonato Mundial de Atletismo de Eugene, Estados Unidos y el Campeonato Mundial de 21k de Yangzhou, China.

Para clasificar a ambos, Úrsula cambiará por completo su rutina de entrenamiento, pues el próximo miércoles viajará a Madrid, España, donde residirá y entrenará al lado del técnico Jerónimo Bravo, con quien suma cinco meses de trabajo a distancia.

“Quiero mejorar mucho más, sé que puedo y ha sido difícil durante la pandemia, pero ahora con un mejor panorama puedo hacerlo mejor, con más tranquilidad y confianza. Quiero correr mejor”.

En España, la fondista competirá en dos eventos: el 21k de Valencia, este 24 de octubre y el próximo 5 de diciembre en el Maratón de Valencia.

