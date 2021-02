No generamos nada, estoy preocupado, afirmó Andrés Lillini

Andrés Lillini, director técnico de Pumas, mostró su preocupación por el bajo nivel de su equipo en el empate sin goles ante Atlas y aceptó que tienen que mejorar mucho para el partido ante Monterrey la próxima jornada.

“El análisis es malo, porque al menos en el encuentro pasado ante Querétaro, con todo y las dificultades, creamos situaciones de gol y hoy no. No supimos llegar al área contraria en el primer tiempo, ni tuvimos la capacidad de destrabar el medio campo que es lo que el rival quería”.

El estratega fue autocrítico al hablar del planteamiento de su equipo: Me equivoqué en el inicio, jugando con tres volantes y un enganche. Y si, además, el de blanco no se le da al de blanco, es complicado jugar así. Insisto, me deja preocupado y a la vez ocupado el nivel del primer tiempo. El segundo mejoró con los cambios, pero tampoco tuvimos ideas. Hay que darle vuelta a la página, tenemos cuatro días para preparar el partido ante Rayados”.

Lillini aseguró que al nuevo refuerzo, el delantero panameño Gabriel Torres, lo tenía contemplado desde hace tiempo: “es un jugador de mucha experiencia, jugó la Copa Libertadores donde anduvo muy bien con Independiente del Valle, lleva más de cien goles y yo tomo en cuenta el presente. Él quería venir acá y se trajo en un momento complicado. El está adaptado a la altura porque viene de Ecuador, así que le costará menos”.

El cuerpo médico de Pumas informó que el delantero Emmanuel Montejano sufrió esguince de clavícula, pero que solo estará fuera de actividad uno o dos días.

Por Oscar Zamora