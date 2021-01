Jaime Lomelín: el tritón incansable

Para Jaime Lomelín los mares fueron siempre una convocatoria a la aventura. Sus brazadas se trazan en aguas saladas por el mundo y aunque hoy, su meta está en romper el récord mexicano en el cruce del Canal de Catalina, Estados Unidos; a inicios de este año una nueva hazaña se asoma en su horizonte, pues contiende en la terna al premio ‘Hombre del Año’ de la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (WOWSA, por siglas en inglés).

Jaime, que ha ganado todas las competencias en aguas abiertas nacionales, salió victorioso de una adversidad más grande que las corrientes marinas y los inhóspitos oleajes.

“Hace unos años me detectaron cáncer de colon. Esta experiencia cambió mi enfoque a disfrutar momento a momento. Es un grandísimo honor estar en la terna y le agradezco a Toño (Argüelles) porque sé que es partícipe de esto, a mi familia, amigos y compañeros. Hacemos deporte porque nos gustan los retos, pero al final lo que más queremos es ser mejores seres humanos”, compartió Lomelín Gavaldón, primer mexicano que compitió en una Copa del Mundo de Aguas Abiertas, y este 2021 se cumplen 30 años de aquel logro.

“En 1991 las Aguas Abiertas estaban arrancando y fue la primera vez que entró en un formato de Copa del Mundo; fue un partreguas para el deporte porque ha seguido en el calendario oficial”, agregó.

Lomelín ha ganado el Maratón Guadalupano, el Apolonio Castillo, el de la Secretaría de Marina, el del Cañón del Sumidero o el cruce de Cancún a Isla Mujeres; pero la estela de su esfuerzo ha llegado a otros países: nadó la emblemática Capri-Nápoles en 1987 y además de quedar en 4º sitio, rompió el récord mexicano de Guillermo Echeverría (quien en 1968 rompió el récord mundial de los 1,500m) y en 1988 también fue finalista en esta prueba; fue 3º en el Santa Fe-Coronda; 2º en el US Marathon National Championship, entre otros resultados.

Jaime (izq.) fue nominado por Antonio Argüelles (der.) quien ha ganado dos premios de la WOWSA. Foto: Especial

“En el circuito mundial profesional me tocaron carreras emblemáticas y conocidas en el mundo de las Aguas Abiertas y con el historial de tremendas leyendas mexicanas como Tonatiu Gutierrez, el único que lo ganó dos veces la Capri-Nápoles, se me dio ir al Mundial en Australia, a la Copa del Mundo... han sido años de muchos retos deportivos y en especial personales”, expresó el deportista de 57 años de edad.

Pero su camino hacia el oleaje comenzó en las piscinas. “Aprendí a nadar en Acuarama. Estuve mucho tiempo en el equipo. A los 12 años, en 1975, nos llevaron a hacer el nado de Caleta a La Roqueta ida y vuelta en Acapulco y nos premió el mismísimo Damián Pizá (primer mexicano que cruzó el Canal de la Mancha, en 1953); me gustó más que otra cosa este deporte. En el Instituto Técnico de Monterrey teníamos un entrenador Emilio Gómez, que como buen acapulqueño nos llevaba todos los años al Maratón Guadalupe y en 1982 fui 3º, detrás de los mejores de 1,500m y pensé que podría irme aún mejor.

“Cuando me gradué, decidí nadar Aguas Abiertas. Me acerqué a Raúl Villagómez y Jorge ‘Coco’ Villegas entrené con ambos y ‘Coco’ fue mi gran maestro, mi Sensei; me apoyó, me dirigió y me acompañó en muchas carreras del circuito. Es mi gran amigo y le agradezco lo que hizo conmigo, yo fui su primer nadador de Aguas Abiertas y creo que no nos fue tan mal”, relata Jaime, quien entre sus últimos logros rompió el récord mexicano del Estrecho de Gibraltar con 3 horas y 27 minutos.

Ha corrido maratones

Sin embargo, Lomelín salió de las aguas por más de una década para afianzar su desarrollo profesional y personal, casarse y dedicarse a sus hijos. En esa ausencia acuática corrió los Maratones de Nueva York y Chicago.

“Pero el agua ‘jala’. Volví a nadar, volví a ganar y en 2006 ‘Coco’ me invitó a hacer un relevo doble del Canal de la Mancha y hacemos el mejor tiempo del año. La llama se encendió de nuevo y todo se avivó en 2015 que me cuentan del cruce a Manhattan, cubrí los requisitos, me aceptan para competir y de 25 nadadores de ocho países que éramos, yo quedo 2º detrás de un australiano 20 años más joven que yo ¡fue una experiencia asombrosa y memorable!”, agregó el capitalino quien reside en Monterrey, Nuevo León.

Entonces puso la mira en la Triple Corona, pues ya tenía el Canal de la Mancha en individual y la Isla de Manhattan, solo faltaba el Canal de Catalina, reto que debió postergarse ante una adversidad por resolver fuera del agua: el cáncer de colon que superó en un año.

“Pude regresar a nadar y logré el cruce a Catalina en 2017. Me tocaron condiciones muy severas, lo crucé pero no en el tiempo que quería, mi plan es, si todo sale bien y las cosas se componen, hacerlo en este año (2021) y en el tiempo que creo que puedo hacer si las condiciones no son tan severas”, agregó Jaime, el segundo hombre de México, después de Antonio Argüelles, nominado al ‘Man of the Year Award’ de la WOWSA.

Hasta el momento nuestro país ha ganado tres premios de la WOWSA: uno al ‘Hombre del Año’ de Antonio Argüelles en 2018, otro al ‘Legado del Año’ para el libro ‘Travesía Interminable’ de Argüelles en 2019 y el tercer galardón es de Mariel Hawley, quien ganó el premio ‘Mujer del Año’ también en 2019 y está de nueva cuenta en la terna para la edición 2020.

La WOWSA anunciará este 4 de febrero a los ganadores de las cuatro categorías; en ellas hay 12 candidatos de todo el mundo por cada terna y el organismo convoca a votar en www.openwaterswimming.com para elegir al nadador o proyecto favorito, a mas tardar el 1º de febrero.

Por Katya López Cedillo