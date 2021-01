Zlatan y Lukaku se retan a GOLPES en el Clásico de Milán: VIDEO

El clásico entre el Inter y el Milán, que concluyó con un marcador de 2 a 1 en favor de los de Antonio Conte, tuvo este martes un duelo especial dentro del campo de juego cuando las dos grandes figuras de ambos conjuntos, Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic, protagonizaron un violento episodio sobre el final de la primera mitad

Los hechos ocurrieron justo en el momento en el que el líder de la Serie A se imponía por 1 a 0, en el derby correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Italia elevó su temperatura luego de una infracción que recibió el delantero belga cerca del área rival que le dio al conjunto neroazzurro un tiro libre peligroso.

Esto no le pareció para nada al ex delantero del Manchester United, quien se enojó con Alessio Romagnoli y le recriminó por la falta, esto no parecía nada relevante durante el choque, pero Ibrahimovic intercedió y disparó contra Lukaku, quien enojado por el comentario que recibió se le puso cara a cara.

Ese tenso encuentro hizo que ambos recibieran una tarjeta amarilla por parte del árbitro que buscó con eso acabar allí con la discusión y evitar una pelea mayor. Sin embargo, pese a la advertencia del silbante, ambos jugadores continuaron insultándose a los gritos, tras concluir el primer tiempo el atacante belga de 27 años fue a buscar al sueco.

Aquí el momento exacto:

LAS ACCIONES

Con un gol de falta del danés Christian Eriksen en el descuento (90+7), el Inter derrotó por 2-1 al Milan y se clasificó este martes para las semifinales de la Copa de Italia. El sueco Zlatan Ibrahimovic había adelantado a los Rossoneri en la primera parte (32) y el belga Romelu Lukaku empató para los interistas de penal en el segundo periodo (71).

Foto: Archivo/ AFP

El empate llegó minutos después de que el Milán jugase en inferioridad por la expulsión de Ibrahimovic, que vio la segunda tarjeta amarilla por una dura entrada a Kolarov.