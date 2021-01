En Chivas consideran que a los futbolistas se les exige más por esta razón

Ante las indisciplinas de los futbolistas de la Liga MX, al romper los protocolos sanitarios en plena pandemia por coronavirus, Antonio Briseño, defensa del Guadalajara, consideró que ellos se les exige más que a cualquier otro tipo de personas.

No obstante, aclaró que esto es parte de ser figuras públicas y del papel que desempeñan como ejemplo de la sociedad.

A inicios de semana, José Juan Macías, su compañero rojiblanco, señaló que se les suele reclamar más a los jugadores que a los gobernantes.

“También he visto a las personas que van a una fiesta y les vale madres y no les importa que les tomen fotos. Nosotros como futbolistas tenemos que aprender que no somos iguales a las personas comunes y corrientes, somos un ejemplo para la sociedad. Tú no debes divertirte de esa manera porque eres una figura pública”, indicó.