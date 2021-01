Quiero engrandecer más al América, asegura Santiago Solari

Santiago Solari se presentó ya como director técnico del América, y aseguró que su objetivo es incrementar el número de títulos que tiene la institución.

Antes de la conferencia de prensa, el estratega dirigió su primera práctica y platicó con los jugadores, justo a una semana del debut ante Atlético de San Luis en el torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Solari dice estar consciente del nivel del equipo al que llega y aseguró que esa situación no le asusta:

También detalló en algunos conceptos lo que espera de su equipo.

“Me gusta el futbol equilibrado, ser protagonista, ser combativo, intenso. No me caso con ningún sistema, porque soy flexible y me adapto a las diferentes circunstancias y jugadores, y siempre busco ganar los partidos”, agregó.