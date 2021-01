El WGC- Mexico Championship cambia de sede por la pandemia a Florida, EU

Debido a los desafíos logísticos planteados por la pandemia de COVID-19, el World Golf Championship – Mexico Championship, no se jugará en la CDMX este año, anunció hoy el PGA TOUR en un comunicado entregado a los jugadores. El evento de este año se llevará a cabo del 25 al 28 de febrero en The Concession Golf Club en el área de Bradenton-Sarasota, al suroeste de Florida. No habrá cambios en los requisitos de elegibilidad del torneo.

El torneo dará inicio al Florida Swing, una serie de cuatro semanas consecutivas en la Florida, donde también se jugará el Arnold Palmer Invitational presentado por Mastercard, The Players Championship y The Honda Classic.

“El PGA TOUR está agradecido por la sociedad con Grupo Salinas, mientras navegamos por los desafíos únicos creados por esta pandemia”, dijo Ty Votaw, Vicepresidente Ejecutivo Internacional de PGA TOUR. “Mientras trabajamos para regresar a México en 2022, agradecemos el esfuerzo colectivo para llevar este evento a un lugar como The Concession Golf Club, que es reconocido como uno de los mejores campos del estado de Florida”.

A raíz del traslado solo por un año fuera de la Ciudad de México, el PGA TOUR está trabajando para asegurar un patrocinador principal para el evento de 2021.

El Club de Golf Chapultepec fue sede del WGC en cuatro ocasiones, con Dustin Johnson (2017, '19), Phil Mickelson (2018) y Patrick Reed (2020) como ganadores y el actual campeón defensor. El campo angosto y con muchos árboles también era conocido por ser el campo de mayor altitud sobre el nivel del mar en el PGA TOUR.

La nueva sede del WGC lleva el nombre de uno de los mayores actos de deportividad en la historia del juego. El club fue diseñado por Jack Nicklaus en asociación con Tony Jacklin, miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial. Nicklaus concedió un putt de 2 pies a Jacklin en el hoyo final de la Ryder Cup de 1969. El gesto, conocido como “la concesión”, garantizó el primer empate en la historia de la Ryder Cup.

Noticias Relacionadas Golfista Carlos Ortiz dentro al Top 10 en Hawái

Estados Unidos de todas maneras retuvo la Copa con el empate, pero habría ganado la Copa si Jacklin, que había ganado el Open Championship de ese año, hubiera fallado el corto putt.

"No creo que hubieras fallado eso, pero nunca te daría la oportunidad en estas circunstancias", recordó Jacklin lo que Nicklaus le dijo.

The Concession fue nombrada "Mejor nueva cancha privada" por la revista Golf Digest cuando se inauguró en 2006. En tanto, Bryson DeChambeau ganó el título individual en el Campeonato NCAA 2015, disputado en The Concession.

“Esta es una oportunidad monumental para que The Concession albergue un evento al nivel de un World Golf Championship y muestre su diseño único y la rica historia de este Club a una audiencia global”, dijo Bruce Cassidy, Presidente de The Concession Golf Club. "Con nuestra experiencia pasada en la organización de eventos de alto perfil, creemos que este campo brindará una prueba de golf difícil pero memorable para esta reunión de los mejores jugadores del mundo".

El World Golf Championship se llevará a cabo sin espectadores que puedan comprar boletos, pero tendrá un número limitado de miembros del club e invitados que podrán asistir los días de competencia. También incluirá un Pro-Am el día miércoles y observadores honorarios.