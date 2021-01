Va caminata en sentido contrario para Tokio 2020

La caminata, disciplina atlética que más preseas olímpicas ha dado a México, se encuentra en una situación crítica en busca de clasificar equipo completo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) planteó, ante la Jefatura de Misión de la Delegación Mexicana, el objetivo de llevar a nueve representantes y aunque hasta ahora cinco marchistas han cubierto los requerimientos para competir en la justa nipona, Antonio Lozano, titular del organismo, no da por garantizada su clasificación.

ESCASEZ. Lozano Pineda admitió que la FMAA no cuenta con recursos para brindar a los atletas en su preparación y búsqueda de plazas olímpicas.

En un documento oficial del Comité Olímpico Mexicano y de acuerdo al conteo de la Jefatura de Misión, México cuenta con cinco andarines que cumplen los parámetros para competir en la justa: en los 20km femeniles Alegna González e Ilse Guerrero; en los 20km varoniles: Carlos Sánchez Cantera y Julio César Salazar; en 50km (prueba que solo se contiende en la rama varonil) está clasificado Isaac Palma.

Desde el año 2015, la FMAA no recibe recursos públicos, luego de que la Conade denunció al titular del organismo, Antonio Lozano, por presunto peculado y un daño al erario superior a los 5mdp, por ello, en los procesos de selección y clasificación a Tokio 2020 la FMAA no recibe apoyo del gobierno federal.

En los criterios iniciales que la FMAA presentó a la Jefatura de Misión, indicó que: “Se eligen dos eventos en los que los atletas preseleccionados tienen la posibilidad de ser apoyados por la Comisión de Marcha, adscrita a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública, para que busquen marcas clasificatorias”.

Sin embargo, la Comisión de Marcha, que dirigía el medallista olímpico Bernardo Segura, está en proceso de extinción, luego de que Segura Rivera anunció su renuncia del organismo, no se ha nombrado un reemplazo y ante las adversidades financieras que la pandemia encausó en nuestro país, ni la Oficialía Mayor ni la propia SEP han anunciado cuál es el futuro de esta Comisión.

Noticias Relacionadas Vetan BANDERA y representación de RUSIA para los siguientes dos Juegos Olímpicos

Según Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, no es viable que un organismo ajeno al olimpismo se encargue de estas estrategias. “La propia FMAA tiene la facultad de hacer el proceso y determinar quienes ganen las plazas y reconocerlos cuando las logren. De allí se da a conocer a World Athletics y la Comisión en Tokio, pero las Comisiones de Caminata y Boxeo de la SEP no tienen nada que ver con los procesos que llevamos y no son los válidos hacia Juegos Olímpicos”, expresó Padilla Becerra.

Según los criterios de selección de la propia FMAA, se designó una preselección basada en el ranking oficial de 2019, documento que no es público y del que se desconoce la cantidad y los nombres de los preseleccionados a considerar por disciplina.

CRITERIOS. La FMAA buscaba apoyarse de la Comisión de Marcha, pero este organismo ya no tiene titular.

Según la Jefatura de Misión, hasta el momento, el atletismo mexicano cuenta con 12 plazas a la justa, pues adicional a los cinco andarines están: Jesús Esparza, Joel Pacheco, José Luis Santana y Andrea Ramírez en maratón; Paola Morán en 400m; así como Tonatiu López en 800m.

Aún cuando Lozano Pineda dice no garantizar ni la clasificación de los machistas ni de Úrsula Sánchez al 42k olímpico, la Jefatura de Misión sí los tiene contemplados entre los 88 deportistas nacionales que contenderán en Tokio 2020, en virtud de que lograron las marcas requeridas por la World Athletics y ningún otro mexicano ha mejorado sus registros; pero según el dirigente (quien aún enfrenta un proceso judicial) aún están en posibilidad de mejorar estos cornos otros atletas, aun cuando el proceso para obtener la cuota olímpica vence el 29 de junio del 2021 y por vez primera, la obtención de la plaza se puede conseguir al lograr a marca mínima o por la posición en el ranking mundial en el que se suman puntos de acuerdo a criterios como: la ubicación en la competencia, el nivel del evento en que se compitió, la cantidad de eventos en que se contienda en el periodo de clasificación.

Consulta las plazas olímpicas que hasta ahora tiene México, en qué deportes y cuántas por género aquí

Por: Katya López Cedillo