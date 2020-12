¿Llega a Cruz Azul? Miguel Herrera le da su lista de DESEOS a Santa Claus: FOTO

Después de que la directiva de las Águilas del América decidieran dejar ir al técnico, Miguel Herrera habló sobre su futuro en su carreta profesional y que incluso hay varias ofertas sobre la mesa, por lo que espera decidirse en pro algún equipo en próximos días.

El estratega confesó que hasta el momento no tiene ninguna oferta atractiva para dirigir, reconoció que le gustaría llegar al Cruz Azul, ya que lo considera un equipo muy atractivo, aunque no ha sido contactado por la directiva de la Máquina.

“No me ha hablado nadie, vamos a esperar a ver qué es lo que sigue, estoy tranquilo, no hay prisa, estoy disfrutando a la familia si llega una buena propuesta en lo deportivo, en lo económico y que nos llene a ambas partes, pues le daremos para adelante y si no pues seguiremos analizando lo que sigue", según lo publicado por Récord.

De momento esta disfrutando de unos días de merecido descanso junto a su familia, con quien disfrutó de una buena cena, en donde pudieron convivir con Santa Claus, a quien le dio su lista de deseos en donde podría estar dirigir al cuadro celeste y llevarlos al ansiado título.

¿Su destino está en Europa?

El estratega mexicano reveló que ya cuenta con varias ofertas sobre la mesa, todas ellas procedentes del extranjero. Ya que es bien sabido que el estratega mexicano es un profesional que esta bien cotizado gracias a sus múltiples éxitos, tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana.

Por ende, y tal como señaló en entrevista con TUDN, tiene ofertas de varios equipos del futbol europeo, clubes a los que poco les interesa la forma en la que salió del cuadro azulcrema y sus diversas polémicas.

“Me han hablado de Europa, que mi nombre está en la mesa de varios clubes que podrían estar pensando cambiar de técnico y eso me da mucho gusto, pero no me ha hablado nadie”

Otra de las cuestiones que hizo eco, son los rumores que lo colocan como uno de los candidatos para tomar las riendas de la Selección Chilena, los cuales, acotó, le dan gusto, ya que dicho combinado es uno de los más importantes de Sudamérica.

Aunado a ello dio a conocer que equipos de países como Arabia Saudita y China también se le han acercado para realizarle propuestas laborales. Sin embargo, comentó que por el momento no le interesa trabajar en esos lugares.