América y Chivas se unen para erradicar la violencia contra la mujer

En las horas previas a la ida de los cuartos de final del Guard1anes 2020, el América y el Guadalajara decidieron unir esfuerzos para buscar erradicar las agresiones contra las mujeres, esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra este género.

“Hoy nuestras instituciones se comprometen a prevenir y erradicar cualquier manifestación de este tipo de violencias con el compromiso de brindar apoyo a las víctimas. Por tanto, todo caso de violencia de género contra las mujeres, en cualquiera de sus formas y manifestaciones, será tratado con cero tolerancia”, explicaron ambos clubes.

A través de un comunicado, emitido con los nombres de Emilio Azcárraga, dueño del América, y Amaury Vergara, su contraparte de Chivas, los protagonistas del Clásico Nacional acordaron apoyar a las organizaciones sociales Pro Ayuda a la Mujer Origen A. C., Equidad de Género A. C., Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A. C. y al Instituto Médico Social El Refugio A. C., las cuales contribuyen a la disminución de la violencia de género.

Asimismo, el conjunto azulcrema señaló que trabajan para borrar estos actos, por medio de capacitación que se les brinda a los futbolistas de los diferentes equipos, de la mano con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Guadalajara, en tanto, dijo que capacitará a las y los jugadores del primer equipo varonil y femenil sobre la igualdad de género, en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco.