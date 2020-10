Nadadora Teresa Alonso acusa a entrenadora por abuso y le quitan su beca

View this post on Instagram

La cultura deportiva del horror ha reinado en la Nataciu00f3n Artu00edstica por au00f1os, no podemos seguir pensando que la idea de alcanzar los sueu00f1os requiere sufrimiento. Recordemos el deporte es la esperanza de las razas. ud83cuddf2ud83cuddfdu2764ud83dude4c . The sports culture of horror has reigned in Artistic Swimming for years, we cannot continue to think that the idea of u200bu200bachieving dreams requires suffering. Letu0026#39;s remember sport is the hope of races. ud83cuddf2ud83cuddfdu2764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #niunatletamas #nadosincronizado #natacionartistica #worldchampionship #gwangju #gwangju2019 #ellapuedehacerlo #justdoit #bebrave #sevaliente #cambiandohabitos #cambiosocial #mexicanayorgullosa #MEXICANANDPROUD #mexico #seleccionnacional #waterworld #concentrada #readytocompete #beforecompetition #beyourself #deportista #altorendimiento #niunamas #proud #blessed #happines