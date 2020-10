Portugal sabe ganar sin Cristiano Ronaldo

View this post on Instagram

Um clau0301ssico do futebol mundial! ud83cudf9eufe0f Veu0302 aqui as melhores ud83dudcf8 do Franu00e7a x Portugal. #VamosTodos #VamosComTudo . A football classic ud83cudf9eufe0fCheck out the best ud83dudcf8 from the game! #TeamPortugal