La canción de LNG/SHT para superar la depresión y tener las fuerzas para empezar de cero

"La Marcha de Los Tristes" es mucho más que una simple canción; es un reflejo crudo de las luchas internas que muchos enfrentamos en la sociedad. LNG/SHT, con su estilo directo y letras conmovedoras, logra capturar la sensación de aislamiento, desesperanza y la búsqueda de sentido en un mundo que a veces parece abrumador.

Esta canción se estrenó en el año 2019 como sencillo y videoclip. Tiene más de 37 millones de reproducciones únicamente en Spotify, pero vive actualmente en todos los servicios de streaming musical. En su canal de videos para YouTube tiene más de 9 millones de vistas.

además, es una de las más populares cuando tiene un concierto, también es la canción con la que suele cerrar cada uno de los espectáculos que da por toda la República Mexicana, a pesar de que su retiro está muy cerca de llegar, pues en enero de este 2025 tendrá un último concierto para luego irse indefinidamente de los escenarios.

"La Marcha de los tristes", mucho más que una canción

La canción del rapero mexicano pinta un cuadro vívido de la soledad, no solo física, sino también emocional. El protagonista se siente desconectado de los demás, incluso cuando está rodeado de gente. Esta sensación de aislamiento es un tema recurrente en la letra, pues hace de todo para sentirse en compañía de algo.

En otra parte de la canción, LNG/SHT también desafía los estereotipos de masculinidad al expresar vulnerabilidad y emociones, lo cual es un tema cada vez más relevante en la sociedad actual. La canción también cuestiona la idea de que los hombres deben ser fuertes y no mostrar debilidad, pues en este caso se desnuda por completo en cuanto a lo sentimental, podemos conocer un poco más de lo que pasa por su cabeza.

Por último, tal vez la parte más importante de todo, es que "La Marcha de Los Tristes" aborda temas relacionados con la salud mental, como la ansiedad y la depresión, camino que lleva al suicidio o por lo menos al intento de éste. La canción reconoce la importancia de hablar sobre estos problemas y buscar ayuda.

Esto dice la letra de "La Marcha de los tristes:

¿Por qué tendría que preguntarme quién soy?

Después de los treinta parece patético

No me basta cerciorar leyendo la credencial

A esta edad tendría todo bajo control, mas no (mas no)

Cómo confiar en el espejo

Sé lo frágil del cristal, lo fácil que es romperlo

A lo lejos se ve lo cerca que estoy de colapsar

Me esfuerzo en sonreír, no se vayan a preocupar por mí

No, no, estoy bien, gracias

El carrusel no se detiene, no le importan tus nauseas

Aprieta el caballo, siéntete afortunado

Hay gente en fila y otra que no junto ni para su entrada

Un par de nudos en la espalda y fuera escombros

¿Quieres el mundo? No soportas el peso sobre tus hombros

No eres un hombre, eres un niño y uno tonto

Pronto, pronto afronto (soy sólo un estorbo)

Otro día que me siento perdido y

Nadie en el mundo lo parece notar

Quisiera saber cuál es mi cometido y si (de casualidad, de casualidad)

Está a mi alcance la felicidad

¿Dónde está mi hambre? Es una broma ¿no?

Escucha el corazón, pregúntale al estómago

Y de órgano en órgano, llego a la conclusión

Que nada va a funcionar el día de hoy

No es que no tenga a quién contarle mis problemas

Es más bien la pena, no quiero ni tocar el tema

Todos fantasean (¿Qué pasará cuando me muera?)

Flotando de forma etérea sobre la pandilla entera (¡Ayuda!)

"Cierra el pico", eso me dijeron desde chico

"Los hombres no lloran, sólo los maricas"

"Sólo las mujeres van, piden ayuda"

"El mundo es un lugar muy duro m'ijo, no te quepa duda" y

Quédate en casa, no salgas

Todo lo que buscas está debajo de las sábanas

Prende la tele aunque sea para que suene

Para no sentirte solo aunque no la peles

Afuera hay sol, pero adentro llueve (llueve)

Prepárate, pide algo de comer, ¿qué te apetece?

Date un baño con agua tibia

Márcale a mamá, pregúntale cómo va su día

Escoge un disco que te dé pa'rriba (pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba)

Sal a correr a la avenida, hazlo por las endorfinas

Fueron muchas las drogas, muchas las bebidas

No toda puerta que se abre sirve de salida

Prepárate, hoy toca cuidarte en forma sana

El teléfono apaga, tíralo por la ventana

No pasa nada, pero al parecer

Aún nadie sabe que te trataste de matar ayer

Dime, ¿cómo pudiste intentarlo o cometerlo? (¿Por qué fue)

¿Cómo pudiste hacerlo, siquiera pensarlo? (esta vez?)

¿Qué fue esta vez?, tal vez el estrés (no sé)

Tal vez, los amigos que no estuvieron cuando los necesité (sólo es)

Dime, ¿cómo pudiste intentarlo?, ¿en qué pensabas? (estrés)

Quisiera entender el infierno porque pasabas (cuenta)

Encontrar palabras, calmar tu alma (hasta diez)

Hacerte saber cuánto nos harías falta (cuenta diez)

Hay tanto por qué seguir aquí

El mundo no es un mejor lugar sin ti (cuenta diez)

¿Quién es Lng/Sht?

Lng/Sht es un rapero mexicano originario de Cancún, Quintana Roo, que ha logrado destacar en la escena musical nacional e internacional con su estilo único que fusiona el rap con elementos del punk rock. Su nombre real es Gastón Espinosa, y antes de dedicarse por completo a la música, trabajó como abogado. Su carrera musical despegó a finales de 2013 con el lanzamiento de su EP "Hip Hop para Punk Rockers", el cual fue muy bien recibido por el público.

Desde entonces, Lng/Sht ha lanzado varios álbumes y EPs, entre los que destacan "YOUTH E.P.", "Les juro que sí llego", "IV. - Buenos Adultos" y "Japanese Bonus Tracks, Vol. 1". Sus letras suelen abordar temas relacionados con la cultura pop, la vida cotidiana, la nostalgia y la escena punk. Gracias a su talento y carisma, ha logrado consolidarse como uno de los raperos más importantes de México y ha participado en numerosos festivales tanto a nivel nacional como internacional.

La música de Lng/Sht se caracteriza por sus ritmos enérgicos, sus letras ingeniosas y su capacidad para conectar con un público muy amplio. Su estilo único lo ha llevado a experimentar con diferentes sonidos y a colaborar con otros artistas de diversos géneros. Con cada nuevo lanzamiento, el cantautor demuestra su evolución como artista y su compromiso con la música.

