Famoso pianista de jazz escucha por primera vez a My Chemical Romance y hace una hermosa versión de "Helena"

En los años 80 nació un género a partir del hardcore Punk por adolescentes y jóvenes que buscaban expresarse de otra forma que no fuera únicamente a través de posiciones políticas, sociales o filosóficas. Lo que querían era decirle al mundo que ellos también tienen sentimientos, que sufren, se deprimen, lloran, ríen, etcétera. Así es como nace el EMO.

El género fue evolucionando con el paso de los años hasta que llegamos al 2001, cuando un atentado terrorista derrumbó las torres gemelas de Estados Unidos dejando un recuerdo agridulce en toda su población. Uno de los testigos de aquel terrible suceso fue Gerard Way, que a partir de entonces decidió crear un buen momento para dedicarse a lo que tanto ama, la música.

A partir de entonces nació una nueva corriente del emo, entrada por bandas como My Chemical Romance, banda de Gerard Way y compañía, además de otros tantos como Good Charlotte, Simple Plan, Paramore, AFI, Sunny Day, Jimmy Eat World, American Football. , y un sinfín de proyectos que alcanzaron una popularidad bárbara.

Pianista de jazz escucha por primera vez a My Chemical Romance

My Chemical Romance ha dejado me voy en la industria de la música, prueba de ellos son los miles de videos que hay en la internet con nuevas versiones de sus canciones, gente analizando sus letras y generaciones de nuevos jóvenes o adolescentes que los han descubierto, notando que su impacto es capaz de traicionar el tiempo, pero también atraviesa las barreras del género.

Prueba de ello es el canal de YouTube donde realizan versiones nuevas de canciones clásicas del rock o del pop, entre otros, interpretados por talentosos pianistas que nunca antes las habían escuchado, estos provienen de canales como el jazz o la música clásica. El resultado es simplemente impresionante.

Tal es el caso de Scott Bradlee, un músico, pianista y arreglista estadounidense que nunca antes había escuchado a la banda emo, pero logró hacer una versión de la canción "Helena" que dejó a todos con la boca abierta, gracias al nivel tan alto de improvisación que mostró al momento de escuchar únicamente la batería y la melodía de la canción.

¿Quién es My Chemical Romance?

My Chemical Romance es una banda de rock alternativo estadounidense que ha dejado una huella imborrable en la escena musical. Formada en 2001, su sonido distintivo, que combina elementos del punk, emo y rock alternativo, los catapultó a la fama a mediados de la década de 2000. Con álbumes como "Three Cheers for Sweet Revenge" (2004), que incluía éxitos como "Helena" e "I'm Not Okay (I Promise)", y "The Black Parade" (2006), un concepto álbum que se convirtió en un hito del género, la banda consolidó su posición en la industria musical y conquistó a millones de fans en todo el mundo.

La estética visual y las letras cargadas de emotividad y referencias a la cultura pop y al cine de terror de My Chemical Romance los convirtieron en íconos de una generación. Sin embargo, tras varios años de éxito y giras mundiales, la banda decidió tomar un descanso indefinido en 2013. A pesar de la separación, su legado perduró y sus fans siempre esperaron un regreso.

En 2019, para sorpresa de todos, My Chemical Romance anunció su reunión y una serie de conciertos agotados en pocas horas. Este regreso triunfal demostró que la conexión entre la banda y sus seguidores seguía siendo inquebrantable. Con nuevos proyectos musicales en el horizonte, My Chemical Romance continúa siendo una de las bandas más influyentes y queridas de la escena rock.

