El bailarín Isaac Hernández cuenta cómo eran las fiesta de la reina Isabel II: "de película" | VIDEO

El bailarín Isaac Hernández estuvo como invitado en el programa de "Montse y Joe" donde recordó sus inicios y los de su familia como bailarines, además de otros aspectos como su vida privada e incluso reconocer los logros que ha tenido gracias a su carrera. Pero uno de los momentos que más revuelo causó de su visita fue cuando contó cómo fue estar en las fiestas reales de la reina Isabel II.

Durante la conversación recordó cómo fue pasar de ser bailarín en el patio de su casa, a cenar con la realeza y fue entonces cuando las conductoras le cuestionaron al bailarín cómo fue el haber estado junto a la monarca más longeva de la historia. Entre los detalles que compartió Hernández sobre su experiencia habló de la popular fiesta de invierno que solía realizar la ya fallecida difunta y que aunque existían protocolos a seguir, ella siempre se mostraba auténtica.

"Era una señora bien especial y ella organizaba una fiesta en diciembre y curiosamente el jefe de la casa real está casado con una mexicana y entonces a través de la embajada y de ella, me invitaban siempre y era como de película", dijo.

El bailarín era uno de los invitados recurrentes a las fiestas. (Foto: IG @chapulo7)

¿Cómo eran las fiestas de la reina Isabel II?

Durante la conversación, Isaac Hernández explicó que las fiestas que solía organizar la reina Isabel II eran como sacadas de una película y al dar detalles precisó que todos los invitados asistían con sus trajes tradicionales y llenaban todos los salones del Palacio. Por supuesto, la experiencia se hacía todavía más agradable cuando Isabel II no dudaba en acercarse a cada uno de los presentes para saludar.

"Ella iba persona por persona y se acordaba de ciertas cosas sobre la otra persona", comentó antes que Montserrat Oliver lo interrumpiera para preguntarle si él tenía que saludar de alguna manera, a lo que el bailarín respondió que no, aunque "sí hay ciertos protocolos, "pero ella era bastante normal", comentó.

Después, Yolanda Andrade inició una dinámica con el mexicano para que ejemplificara cómo se tenía que comportar con la reina Isabel II. "No puedes ofrecer la mano si no te la da ella y no la puedes tocar ni mucho menos", dijo antes de volver a su lugar y ponerle fin a los detalles. Cabe destacar que Isaac Hernández aprovechó para recordar que la Casa Real siempre ha sido patrono del ballet.

"La princesa Diana era la patrona del ballet de Inglaterra, después fue el príncipe Andrés, siempre hay una relación muy cercana con el ballet", dijo. De esta manera se puso fin al tema de la realeza y de la cercanía que el mexicano llegó a tener en las fiestas resales.