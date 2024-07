Le inyecta aire joven a la música clásica

Por lo regular, la música clásica se identifica con solemnes intérpretes que gozan de una edad y trayectoria que impone por sí misma. Por eso cuando asoman nuevos talentos siempre es motivo de celebración.

Es el caso de la joven Marina Tomei, cuyo amor por la guitarra y las partituras clásicas, específicamente de la primera mitad del siglo pasado, desembocó en la creación de un disco que, si bien breve, muestra un poco de su talento.

“Yo en la música empecé un poco sola. Mi papá me regaló la guitarra cuando era adolescente, pero no las clases de guitarra, entonces empecé como autodidacta y por esta misma razón soy zurda, porque empecé al revés y cuando empecé las clases yo era muy testaruda y pues ya nadie me cambió al lado, que digamos sería el correcto.

“Esta idea de dirigirme en específico a la música clásica en la primera mitad del noveciento viene de varias influencias, por un lado soy alumna de Bruno Battisti DeAmario, que es conocido entre muchas cosas por ser el guitarrista de Ennio Morricone, pero por otro lado hay una razón un poco más personal: mi papá es coleccionista de cosas antiguas”, explica Tomei en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

Música por el camino difícil

A pesar de su entusiasmo, la intérprete originaria de Roma comprende que la música clásica requiere paciencia y cierto tiempo para degustarse pero, al final, vale la pena por las sensaciones que despierta.

“Creo que la música clásica es un poco como un buen vino: no es una música de escucha sencilla, es algo que hay que disfrutar y tomarse el tiempo para disfrutarlo. En este mundo donde estamos acostumbrados a la música, digamos, líquida, rápida, que dura muy poco, de fácil escucha, creo que sentarse un momento simplemente a escuchar música, escucharla de verdad, tanto con el corazón como con el intelecto es algo que permitiría una mejor comprensión”, explica.

La intérprete romana conjugó el gusto por lo clásico que viene de su padre con su formación musical. Foto: Cortesía

Para los más jóvenes, Tomei aconseja acercarse a la música clásica a través de la guitarra española, pues los ritmos relativamente conocidos y ciertas obras de escucha con complejidad media, pueden despertar el entusiasmo de los melómanos principiantes.

“La música española, que tiene conexión por un lado con la música académica, pero por otro con el flamenco, representa mucho la guitarra y es una música que atrapa mucho, porque es muy intensa, muy directa.

En su presentación, retomó piezas de los años 30. Foto: Cortesía

“Recomendaría seguramente empezar con la música española, con los grandes clásicos de Albéniz, de Tárrega, y de ahí pues dejarse un poco llevar e inspirar por lo que sigue, que es un poco lo que pasó conmigo”, aconseja.

Alma Antigua, disco con el que debutó Marina Tomei y que presentó recientemente en Bellas Artes, se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming musical, como Amazon Music o Spotify.